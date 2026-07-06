Νυχτα τρόμου στο Κίεβο: Τουλάχιστον 11 νεκροί στη δεύτερη ρωσική επιδρομή μέσα σε μία εβδομάδα

Snapshot Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 νεκρούς και 46 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά.

Τρία ακόμη άτομα σκοτώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, ενώ καταστράφηκαν πολυκατοικίες και προκλήθηκαν πυρκαγιές σε συγκροτήματα διαμερισμάτων.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου ο πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται να συζητήσει με τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε για δεύτερο μαζικό χτύπημα της Ρωσίας και ζήτησε από τους συμμάχους να επιταχύνουν την προμήθεια πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για την άμυνα της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση σε περιοχές αμάχων, ενώ η Ρωσία ισχυρίζεται ότι στοχεύει στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε αντίποινα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο μετά από τη δεύτερη νύχτα ρωσικών επιδρομών στην ουκρανική πρωτεύουσα μέσα σε μια εβδομάδα, δήλωσε ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της πόλης. Περίπου 46 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, πρόσθεσε ο Τιμούρ Τκατσένκο. Τρία ακόμη άτομα σκοτώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες, δημοσίευσε ο Τκατσένκο στο Telegram, προσθέτοντας ότι πολυώροφα κτήρια κατοικιών επλήγησαν σε δύο περιοχές. Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται την παραμονή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ.

Ώρες πριν από τις τελευταίες επιθέσεις, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Μόσχα προετοιμάζει ένα δεύτερο «μαζικό χτύπημα» στο Κίεβο μετά τις επιθέσεις της την Πέμπτη που στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους.

Ήταν άλλη μια τρομακτική νύχτα για τους ανθρώπους στην πρωτεύουσα, με δυνατές εκρήξεις, ενώ για άλλη μια φορά, πολλοί κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο υπόγεια. Ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν πολλά κτήρια σε όλη την πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε ορισμένα συγκροτήματα διαμερισμάτων. Αποθήκες και ένα συνεργείο υπέστησαν επίσης ζημιές, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Εκτεταμένες καταστροφές ήταν ορατές το πρωί της Δευτέρας. Τρεις μεγάλες πολυκατοικίες στην πόλη έχουν καταρρεύσει εν μέρει, καθώς έχουν πληγεί από πτώσεις συντριμμιών από drones που αναχαιτίστηκαν ή πυραύλους. Διασώστες προσπαθούν να προσεγγίσουν τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μέσα στα ερείπια.

Μετά από ένα μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους το βράδυ της Πέμπτης, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εκκένωσαν τις εγκαταστάσεις τους σε σταθμούς του μετρό σε όλη την πόλη, καθώς σήμαναν συναγερμοί τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιτέθηκε σκόπιμα σε περιοχές αμάχων σε αυτήν την επίθεση, η οποία άφησε πίσω της τουλάχιστον 30 νεκρούς. Η Ρωσία δήλωσε ότι στοχοποίησε στρατιωτικές και ενεργειακές βάσεις σε αντίποινα για τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά το ρεύμα στη Σεβαστούπολη στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία. Η Ουκρανία κλιμακώνει επίσης τις επιθέσεις της σε στόχους στη χερσόνησο σε μια προσπάθεια να πιέσει το Κρεμλίνο για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ζελένσκι προέτρεψε τους συμμάχους να μην καθυστερήσουν τις προμήθειες πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ρωσίας. Έγραψε στο X: «Οποιαδήποτε καθυστέρηση με πυραύλους για την αεράμυνά μας... σημαίνει απώλεια ζωών και ενθαρρύνει τη Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο». Ο Ζελένσκι έχει επίσης απευθύνει έκκληση στις ΗΠΑ να χορηγήσουν στην Ουκρανία άδειες για την κατασκευή αμυντικών πυραύλων Patriot.

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