Ουκρανία: Εξετάζει συμφωνίες για drones με 7 χώρες του ΝΑΤΟ μέχρι το τέλος του έτους

Snapshot Η Ουκρανία επιδιώκει να υπογράψει συμφωνίες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη με επτά χώρες του ΝΑΤΟ έως το τέλος του έτους.

Έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένων τριών χωρών της Μέσης Ανατολής και του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Οι συμφωνίες καλύπτουν όχι μόνο drones αλλά και την ανταλλαγή εμπειρίας, γνώσεων και υποσυστημάτων για την άμυνα από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Ουκρανία προσφέρει τεχνική αξιολόγηση και συμβουλές για την αποτελεσματική χρήση των συστημάτων drones, ενώ η παραγωγή και παράδοση drones παραμένει περιορισμένη λόγω ελέγχων και αμυντικών αναγκών.

Η πρωτοβουλία στοχεύει επίσης στη δημιουργία νέων συμμάχων και στη διατήρηση της Ουκρανίας στην παγκόσμια αμυντική ατζέντα, ειδικά απέναντι στην αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Η Ουκρανία ελπίζει να υπογράψει σημαντικές αμυντικές συμφωνίες με τουλάχιστον επτά χώρες του ΝΑΤΟ μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με κορυφαίο αξιωματούχο, υπογραμμίζοντας μια νέα πτυχή της εξωτερικής πολιτικής του Κιέβου που αποσκοπεί στο να δείξει ότι μπορεί να είναι προμηθευτής αλλά και αποδέκτης στρατιωτικού υλικού και τεχνογνωσίας.

Το Κίεβο έχει υπογράψει «συμφωνίες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη» με έξι χώρες τους τελευταίους μήνες. Τρεις από αυτές είναι κράτη της Μέσης Ανατολής, τα οποία προθυμοποιήιθηκαν να στηρίξουν την Ουκρανία αφότου έγιναν στόχος ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed μεγάλου βεληνεκούς μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν την άνοιξη. Αυτά είναι τα ίδια όπλα που έχουν στοχεύσει ουκρανικές πόλεις ανηλεώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το Αζερμπαϊτζάν έχει επίσης υπογράψει συμφωνία με το Κίεβο, καθώς και με τα μέλη του ΝΑΤΟ, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

«Η πρωτοβουλία ονομάζεται συμφωνία για τα drones, αλλά στην πραγματικότητα καλύπτει πολύ περισσότερα από τα drones... αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι η εμπειρία και η γνώση, η πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αποτελούν το σύστημα εδώ στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ντάβιντ Αλοϊάν, αναπληρωτής γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας και ένας από τους υπεύθυνους για τις συμφωνίες.

Η διπλωματία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του πολέμου του Τραμπ στο Ιράν, όταν η Τεχεράνη επιτέθηκε σε συμμάχους των ΗΠΑ σε όλη την περιοχή. Οι περισσότερες χώρες του Κόλπου αποδείχθηκαν απροετοίμαστες για την απειλή από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, παρόλο που το Ιράν χρησιμοποιούσε ως επί το πλείστον μια πολύ λιγότερο εξελιγμένη έκδοση του Shahed από τα αναβαθμισμένα μοντέλα που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην Ουκρανία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν ακριβοί πύραυλοι Patriot για την κατάρριψη των Shaheds, ενώ φθηνά drones αναχαίτισης θα έπρεπε να είναι σε θέση να κάνουν τη δουλειά - αλλά μόνο εάν συνδυάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία. «Το drone αναχαίτισης είναι απλώς ένα drone. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορείτε να καταρρίψετε Shahed με αυτό», δήλωσε ο Aλοϊάν. «Χρειάζεστε τα drones, αλλά χρειάζεστε επίσης υποσυστήματα, αισθητήρες, επίγειους σταθμούς και, ακόμη πιο σημαντικό, τα συστήματα ραντάρ».

Μετά τις επιθέσεις, ο Αλοϊάν είπε ότι μια χώρα στην περιοχή αγόρασε drones αναχαίτισης από μια δυτική εταιρεία που είχε αναπτύξει το προϊόν σε συνεργασία με Ουκρανούς κατασκευαστές. Μετά την παράδοση, το Κίεβο έλαβε επανειλημμένα αιτήματα για συμβουλές σχετικά με τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας των συστημάτων.

Τελικά, τρεις χώρες του Κόλπου - η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ - υπέγραψαν συμφωνίες με την Ουκρανία. Το Κίεβο προσέφερε στις χώρες μια ευρεία αξιολόγηση του τι θα χρειαζόταν σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο για να καταστούν τα όπλα αποτελεσματικά.

Ο Μάικ Κόφμαν, αναλυτής στο Carnegie Endowment International Peace στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι σε αυτή τη συνολική εικόνα, η Ουκρανία μπορεί να είναι πιο χρήσιμη. «Μπορούν να παρέχουν ένα οικοσύστημα προϊόντων για την οργάνωση της αεράμυνας ή την ανάπτυξη δυνατότητας επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», είπε.

Η παράδοση των ίδιων των drones δεν αποτελεί ακόμη μέρος της συμφωνίας, καθώς η βιομηχανία της Ουκρανίας υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους και επικεντρώνεται στις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Διπλωμάτες και αναλυτές δήλωσαν ότι, σε κάποιο βαθμό, η «διπλωματία των drones» ήταν μια προσπάθεια να δημιουργηθούν νέοι συμμάχοι και να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα παραμείνει στην ατζέντα σε μια εποχή που η προσοχή μετατοπίζεται στη Μέση Ανατολή. Αλλά ως η πιο έμπειρη χώρα στον κόσμο στην άμυνα από επιθέσεις με drones, καθώς και στη χρήση drones σε επιθέσεις κατά της Ρωσίας, το Κίεβο αισθάνεται ότι έχει πολλά να προσφέρει.

«Αρχικά, κάνουμε μια αξιολόγηση από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων και παρέχουμε μια έκθεση στον εταίρο που εξηγεί τι θα χρειαστεί», δήλωσε ο Αλοϊάν. Στη συνέχεια, εναπόκειται στις χώρες-εταίρους να αποφασίσουν εάν θέλουν να παραγγείλουν ουκρανικά προϊόντα που μπορούν να κατασκευαστούν ανάλογα με τη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα στο μέλλον ή να τα προμηθευτούν αλλού.

Ο Αλοϊάν δήλωσε ότι η προσοχή θα στραφεί πλέον στους εταίρους του ΝΑΤΟ, όπου ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται πιο κοντά στη Ρωσία ή την Ουκρανία αναγκάστηκαν να δώσουν αυξανόμενη προσοχή στην άμυνα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στη Λετονία, η κυβέρνηση έπεσε τον Μάιο μετά από ένα πολιτικό σκάνδαλο που ξεκίνησε όταν δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, τα οποία ξέφυγαν από την πορεία τους λόγω ρωσικών μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου, έπληξαν μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου .