Φεύγετε από το ξενοδοχείο; Μην παραλείψετε να βγάλετε μία φωτογραφία – Ο λόγος

Αν το ταξίδι σας ήταν γεμάτο όμορφες στιγμές, φεύγετε από το ξενοδοχείο με αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μία ζωή. Αν, αντίθετα, κάτι δεν πήγε όπως το περιμένατε, ίσως το μόνο που θέλετε, είναι να το αφήσετε πίσω σας και να το ξεχάσετε.

Σε όποια κατηγορία κι αν ανήκετε, υπάρχει ένα πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να παραλείψετε πριν κλείσετε την πόρτα του δωματίου και φύγετε: Να βγάλετε μία φωτογραφία.

Μία απλή κίνηση μερικών δευτερολέπτων μπορεί να σας προστατεύσει από απρόσμενες χρεώσεις, να αποδείξει την κατάσταση στην οποία αφήσατε το δωμάτιο και να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να ξεχάσατε.

Αυτό συμβουλεύουν ειδικοί του ταξιδιωτικού κλάδου και έμπειροι αεροσυνοδοί, οι οποίοι τονίζουν ότι μία απλή εικόνα μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη σε περίπτωση διαφωνίας με το ξενοδοχείο.

Ο Μάικλ Στόλερ, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και διευθύνων εταίρος της Gateway Private Equity Group, επισημαίνει ότι οι φωτογραφίες με ημερομηνία και ώρα αποτελούν χρήσιμο αποδεικτικό στοιχείο. Όπως εξηγεί, οι σοβαρές ζημιές που οδηγούν σε χρεώσεις είναι σπάνιες, καθώς το προσωπικό καθαριότητας καταγράφει την κατάσταση κάθε δωματίου πριν από την άφιξη των επισκεπτών.

Ακόμη, συνιστά στους ταξιδιώτες να συμπληρώνουν και το σύντομο ερωτηματολόγιο που αποστέλλουν πολλά ξενοδοχεία λίγο μετά το check–in· εκεί μπορούν να αναφέρουν τυχόν προϋπάρχουσες φθορές, ελλείψεις στο minibar ή ίχνη καπνίσματος, ώστε να υπάρχει επίσημη καταγραφή από την πρώτη στιγμή.

Οι φωτογραφίες μπορούν, επίσης, να φανούν χρήσιμες σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας αντικειμένων. Αεροσυνοδός της Alaska Airlines αποκάλυψε ότι φωτογραφίζει συχνά το δωμάτιο όπου διαμένει, καθώς στο παρελθόν διαπίστωσε, όταν επέστρεψε στο σπίτι, ότι είχε κλαπεί ένα ακριβό κασκόλ από τη βαλίτσα της. Όπως αναφέρει, αν είχε φωτογραφία, θα μπορούσε να αντιληφθεί νωρίτερα τι είχε συμβεί και να το αναφέρει όσο βρισκόταν ακόμη στο ξενοδοχείο.

Πέρα από την ασφάλεια, μία φωτογραφία μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη και για πρακτικούς λόγους. Πρώην αεροσυνοδός της United Airlines εξηγεί ότι συχνά φωτογράφιζε την πόρτα του δωματίου, ώστε να θυμάται τον αριθμό του, ιδιαίτερα έπειτα από πολύωρα ταξίδια ή όταν έχανε τη μικρή χάρτινη θήκη της κάρτας – κλειδιού.

Με τις κάμερες των σύγχρονων κινητών διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, μία γρήγορη φωτογραφία πριν από την αναχώρηση μπορεί να σας γλυτώσει από δυσάρεστες εκπλήξεις.