Αγαπηδάκη: Λύση για τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας μέσω του κρατικού προϋπολογισμού

Snapshot Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται να βρεθεί λύση για τη συνέχιση του προγράμματος δωρεάν φαρμάκων για την παχυσαρκία ενηλίκων, χρηματοδοτούμενο πλέον από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η αλλαγή στη χρηματοδότηση προέκυψε λόγω διαφορετικής τεχνικής προσέγγισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας χορηγούνται δωρεάν μόνο σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες.

Το πρόγραμμα πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συνεχίζεται κανονικά έως το 2030, με πάνω από 6,5 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις και σημαντικά αποτελέσματα στον εντοπισμό ασθενειών. Snapshot powered by AI

Λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για 43.500 δικαιούχους με τη διακοπή του προγράμματος για την παχυσαρκία ενηλίκων, αναμένεται να δοθεί μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, όπως δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews, η κυρία Αγαπηδάκη είπε ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω διαφορετικής τεχνικής προσέγγισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως προς τη χρηματοδότηση του προγράμματος, γεγονός που δημιούργησε ανατροπή στο σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας. Η λύση που αναζητείται αυτή τη στιγμή, είναι η συνέχιση του προγράμματος να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

«Έχει δημιουργηθεί εύλογη ανησυχία, καθώς υπήρξε μια αλλαγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα και κατά τις αναθεωρήσεις του γίνονται τροποποιήσεις σε συνεργασία με την Κομισιόν» δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Ως προς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη επισήμανε ότι υπάρχει ένα σύνολο εγκεκριμένων φαρμάκων, όπως έχει αποφασίσει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, τα οποία χορηγούνται δωρεάν για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. «Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η χώρα μας ακολουθεί πλήρως τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Τα φάρμακα χορηγούνται μόνο σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ώστε μέσω της απώλειας βάρους να μειώνεται και ο συνολικός κίνδυνος για την υγεία τους.

»Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε διαφορετική τεχνική προσέγγιση ως προς τη χρηματοδότηση του προγράμματος, γεγονός που δημιούργησε μια ανατροπή στο σχεδιασμό μας. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να αναζητούμε λύση μέσω του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να συνεχιστούν κανονικά οι θεραπείες. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες δεκαπέντε ημέρες το ζήτημα θα έχει ομαλοποιηθεί και οι περίπου 43.500 δικαιούχοι που έχουν ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία τους θα μπορέσουν να τη συνεχίσουν χωρίς πρόβλημα.

»Κατανοώ πλήρως την αναστάτωση που έχει προκληθεί στους πολίτες. Αντίστοιχη αναστάτωση υπάρχει και στο Υπουργείο Υγείας, καθώς πρόκειται για μια αλλαγή που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό μας» ανέφερε.

6,5 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις

Όπως διευκρίνισε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο και έως το 2030, ενώ το πρόγραμμα για την παχυσαρκία αποτελεί ξεχωριστή δράση, παρότι εντάσσεται στην ίδια ομπρέλα.

Τα προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου κτλ., συνεχίζονται κανονικά και οι πολίτες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα SMS για τις προληπτικές εξετάσεις.

Όπως τόνισε η κυρία Αγαπηδάκη, τα αποτελέσματα του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είναι εντυπωσιακά: «Πάνω από 6,5 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και περίπου 300.000 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με σημαντικά ευρήματα, αποφεύγοντας σοβαρές επιπλοκές ή ακόμη και απώλεια της ζωής τους. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση στη δημόσια υγεία. Θέλουμε η πρόληψη να γίνει καθημερινή συνήθεια για κάθε πολίτη».

Για τις Κινητές Ομάδες Υγείας, τέλος, η κυρία Αγαπηδάκη σημείωσε ότι αποτελούν μια σημαντική νέα προσθήκη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καθώς πηγαίνουν οι ίδιες μαζί με τον γιατρό στον πολίτη, ακόμη και στο σπίτι του ή στα πιο απομακρυσμένα χωριά, ενώ ενισχύεται και η συνεργασία με τις κινητές μονάδες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αξιοποιείται η τηλεϊατρική, «ώστε να φτάνουν οι υπηρεσίες υγείας παντού».