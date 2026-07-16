Θεσσαλονίκη: Τρόμος από δίδυμα αδέλφια - Ο ένας έσπασε περιπολικά, ο άλλος αυτοκίνητα και σπίτια

Λίγους μήνες μετά το αμόκ που είχε προκαλέσει ο δίδυμος αδελφός του στον Βερτίσκο, η ίδια οικογένεια βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο σοβαρού επεισοδίου - Αυτή τη φορά, 37χρονος με ιστορικό ψυχιατρικών νοσηλειών επιτέθηκε στους γονείς του, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. με γκασμά και συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση περίπου δύο ωρών, στην οποία συμμετείχαν οκτώ αστυνομικοί

Θεσσαλονίκη: Τρόμος από δίδυμα αδέλφια - Ο ένας έσπασε περιπολικά, ο άλλος αυτοκίνητα και σπίτια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 37χρονος με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα προκάλεσε επεισόδιο στον Βερτίσκο Θεσσαλονίκης, επιτέθηκε στους γονείς του και κατέστρεψε δύο περιπολικά της αστυνομίας.
  • Ο άνδρας διέφυγε προσωρινά, αλλά συνελήφθη μετά από διαπραγματεύσεις και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
  • Ο δίδυμος αδελφός του είχε προκαλέσει παρόμοια επεισόδια πρόσφατα και νοσηλεύεται σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική.
  • Οι γονείς των δύο ανδρών ζητούν από την Πολιτεία μόνιμη και ουσιαστική λύση για την προστασία τους και των κατοίκων του χωριού, καθώς αδυνατούν να διαχειριστούν μόνοι τους την κατάσταση.
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Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 16 Ιουλίου, περίπου στις 19:00, στον Βερτίσκο του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν 37χρονος άνδρας με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα προκάλεσε επεισόδιο, επιτέθηκε στους γονείς του και στη συνέχεια κατέστρεψε δύο περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο 37χρονος, ο οποίος στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική και έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για επιθέσεις σε αστυνομικούς και φθορές σε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά, επιτέθηκε στους γονείς του μέσα στο σπίτι τους.

Οι ηλικιωμένοι γονείς, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο, πρόλαβαν να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητό τους και να εγκαταλείψουν το σπίτι, βρίσκοντας καταφύγιο σε γειτονικό χωριό, από όπου ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν μία ομάδα της ΟΠΚΕ και περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά. Ωστόσο, μόλις ο 37χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, άρπαξε έναν γκασμά από την αυλή του σπιτιού, άρχισε να τους απειλεί και στη συνέχεια επιτέθηκε στα δύο περιπολικά, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης ζητήθηκαν άμεσα ενισχύσεις και λίγο αργότερα έφτασε στο χωριό και δεύτερη ομάδα της ΟΠΚΕ.

Ο 37χρονος διέφυγε πεζός προς τη δασική έκταση που βρίσκεται δίπλα στην κατοικία του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού, στην οποία συμμετείχαν συνολικά οκτώ αστυνομικοί.

Έπειτα από περίπου δύο ώρες αναζητήσεων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε επιστρέψει στο σπίτι του και βρισκόταν στο μπαλκόνι, κρατώντας ακόμη τον γκασμά.

Προκειμένου να αποφευχθούν νέες φθορές, οι αστυνομικοί απομάκρυναν και έκρυψαν τα περιπολικά σε ασφαλή απόσταση και κινήθηκαν πεζή, περικυκλώνοντας διακριτικά την οικία. Για περίπου μισή ώρα επιχείρησαν να τον ηρεμήσουν, απευθύνοντάς του συνεχείς εκκλήσεις να παραδοθεί.

Τελικά, ο 37χρονος πείστηκε να αφήσει το εργαλείο και παραδόθηκε χωρίς να προβάλει αντίσταση. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για νοσηλεία.

Η οικογένεια ζει τον ίδιο εφιάλτη για δεύτερη φορά

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, καθώς σύμφωνα με τους γονείς, δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια βιώνει ανάλογες καταστάσεις.

Ο δίδυμος αδελφός του 37χρονου είχε επίσης βρεθεί πριν από ένα χρόνο σε κατάσταση αμόκ στον Βερτίσκο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε οικίες, καταστήματα και σταθμευμένα οχήματα, ενώ απειλούσε κατοίκους του χωριού κρατώντας λοστούς.

Τότε είχε προηγηθεί πολύωρη επιχείρηση της Αστυνομίας, μέχρι να εντοπιστεί και να παραδοθεί χωρίς αντίσταση, προκειμένου να μεταφερθεί και εκείνος σε ψυχιατρική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε λάβει εξιτήριο από μονάδα νοσηλείας μόλις δύο εβδομάδες πριν από το περιστατικό.

Σήμερα, ο δίδυμος αδελφός νοσηλεύεται σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική.

Οι γονείς των δύο αδελφών δηλώνουν ότι κάθε φορά που ένας από τους γιους τους παίρνει εξιτήριο, αρχίζει για τους ίδιους ένας νέος κύκλος φόβου και ομηρίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

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