Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

Snapshot Οι συντάξεις Αυγούστου θα καταβληθούν νωρίτερα, από τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

Οι κύριες συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα κατατεθούν στους λογαριασμούς στις 24 Ιουλίου.

Οι κύριες συντάξεις ΙΚΑ, Δημόσιου και άλλων φορέων θα καταβληθούν στις 28 Ιουλίου.

Οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα και μη μισθωτών θα καταβληθούν στις 24 Ιουλίου.

Οι επικουρικές συντάξεις Δημοσίου θα καταβληθούν στις 28 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Οι συντάξεις Αυγούστου αναμένονται να καταβληθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

Ως γνωστό, οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.

Οι πληρωμές των συντάξεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα των αρμόδιων φορέων, ώστε οι δικαιούχοι να ενημερώνονται έγκαιρα για τις ημερομηνίες καταβολής.

Οι συντάξεις Αυγούστου θα καταβληθούν νωρίτερα, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμών:

Κύριες συντάξεις

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Κατάθεση: Παρασκευή 24 Ιουλίου

ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Κατάθεση: Τρίτη 28 Ιουλίου

Επικουρικές συντάξεις

Ιδιωτικού τομέα & μη μισθωτών

Κατάθεση: Παρασκευή 24 Ιουλίου

Δημοσίου

Κατάθεση: Τρίτη 28 Ιουλίου

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