Συντάξεις χηρείας: Ποιοι και πώς γλυτώνουν το «ψαλίδι» – Αναλυτικά οι 3 κατηγορίες δικαιούχων

Καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% μετά την τριετία – Πώς επηρεάζονται 200.000 συνταξιούχοι, τι ισχύει για τα αναδρομικά και τις διπλές εθνικές συντάξεις

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι και πώς γλυτώνουν το «ψαλίδι» – Αναλυτικά οι 3 κατηγορίες δικαιούχων
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί οριστικά την περικοπή 50% στις συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία.
  • Περίπου 75.000 δικαιούχοι που έχασαν τον/τη σύζυγό τους μετά τον νόμο Κατρούγκαλου διατηρούν το πλήρες ποσό της σύνταξης χηρείας χωρίς μειώσεις ή αναδρομικές απαιτήσεις.
  • 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου που είχαν υποστεί περικοπή θα δουν άμεση επαναφορά της σύνταξης χηρείας από 35% σε 70%.
  • 122.000 δικαιούχοι με δύο εθνικές συντάξεις προστατεύονται από άμεσες μειώσεις, διασφαλίζοντας τη μη περικοπή της δεύτερης σύνταξης.
  • Η ρύθμιση αποτρέπει οριζόντιες μειώσεις και ενισχύει το εισόδημα των πιο ευάλωτων συνταξιούχων.
Snapshot powered by AI

Οριστικό τέλος σε μια πολυετή αδικία και σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας για χιλιάδες δικαιούχους βάζει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας για τις συντάξεις χηρείας. Η ρύθμιση καταργεί οριστικά την περικοπή του 50% που προβλεπόταν μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, αποτελώντας σημαντική οικονομική «ανάσα» για τους ασφαλισμένους. Παράλληλα, θεσπίζεται η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών για όσους δεν είχαν υποστεί τη μείωση μέχρι σήμερα, ενώ διασφαλίζεται η κανονική καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις που η σώρευση δεν πηγάζει εξ ιδίου δικαιώματος.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, οι ωφελούμενοι από τις νέες διατάξεις χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

  • 75.000 συνταξιούχοι που έχασαν τον/τη σύζυγό τους μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου γλιτώνουν οριστικά τη μείωση της σύνταξης χηρείας από το 70% στο 35%. Οι δικαιούχοι αυτοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το πλήρες ποσό χωρίς τον φόβο μελλοντικών περικοπών ή την απειλή αναδρομικών χρεών προς τον e-ΕΦΚΑ.

  • 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου, στους οποίους είχε ήδη εφαρμοστεί η συγκεκριμένη περικοπή, θα δουν άμεση αποκατάσταση των εισοδημάτων τους. Από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξη χηρείας τους θα επανέλθει αυτόματα από το 35% στο 70%.

  • 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα δύο εθνικές συντάξεις (μία εξ ιδίου δικαιώματος και μία λόγω χηρείας) προστατεύονται από άμεσες μειώσεις. Με βάση το προηγούμενο πλαίσιο και τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι εν λόγω δικαιούχοι αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο άμεσης περικοπής στη δεύτερη εθνική σύνταξη, η οποία θα άγγιζε κατά μέσο όρο τα 312 ευρώ μηνιαίως (70% μίας εθνικής σύνταξης).

Η προωθούμενη διάταξη θωρακίζει το εισόδημα των πιο ευάλωτων συνταξιούχων, αποτρέποντας ένα κύμα οριζόντιων μειώσεων που εκκρεμούσε επί χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαν Σήμερα: 12 Ιουλίου 1961 – Δίνονται στη δημοσιότητα τα κείμενα της συμφωνίας σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέος εφιάλτης στον Περσικό - CENTCOM: Χτυπήσαμε 140 στόχους στο Ιράν - Συναγερμός σε Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κουβέιτ, Ιορδανία - Χτυπήθηκε κυπριακό πλοίο, αγνοείται μέλος του πληρώματος - Βίντεο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

«Κέρδισα κόντρα σε όλους» – Ο Τραμπ «εξαπολύει» νέα επίθεση σε κορυφαία Μέσα ενημέρωσης και Δημοκρατικούς

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Από την διάγνωση της κόρης του με Διαβήτη Τύπου 1 στο απαιτητικό Τρίαθλο «Ironman»: «Όταν λυγίζω σκέφτομαι την ευθύνη που έχω απέναντι στα παιδιά μου»

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Λουτρό αίματος στο Σούμι: Δύο ρωσικές βόμβες σε πολυσύχναστη περιοχή - Νεκροί και δεκάδες τραυματίες

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Όταν χώρισε την Κέιτ Μίντλετον από το τηλέφωνο - Το παρασκήνιο και η επανασύνδεση

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Βάλαμε τη Νορβηγία στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη», αναφέρει ο Χάαλαντ μετά τον αποκλεισμό

07:45LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας: Όλες οι σειρές που έχουν «κλειδώσει» για τη νέα χρονιά

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σημείο «0» στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτικό γεγονός η συνεδρίαση της ΚΕ, δεν την αναγνωρίζει η Κουμουνδούρου

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα στις 13 Ιουλίου με «συγκρατημένες» προσδοκίες στην αγορά

07:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η τρελή υπόσχεση Άγγλου οπαδού – «Αν το σηκώσουμε, θα κάνω τατουάζ τον Τούχελ στην πλάτη μου»

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι και πώς γλυτώνουν το «ψαλίδι» – Αναλυτικά οι 3 κατηγορίες δικαιούχων

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δύο σπουδαίοι ημιτελικοί - Πότε θα διεξαχθούν

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν - Πότε και πού κάνει πρεμιέρα

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα… παιδιά του Μέσι τον πήγαν στα ημιτελικά!

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Θρίλερ με την εξαφάνισής - Στο μικροσκόπιο οικονομικές διαφορές 500.000 ευρώ

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα με φόντο την ακρίβεια - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ξανά ο Περσικός κόλπος: Οι ΗΠΑ χτυπούν το Ιράν - Απαντά με επιθέσεις στα κράτη του κόλπου η Τεχεράνη - Έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο μετά τα πυρά της αιματηρής καταδίωξης - Απολογήθηκαν οι δύο αστυνομικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δύο σπουδαίοι ημιτελικοί - Πότε θα διεξαχθούν

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν - Πότε και πού κάνει πρεμιέρα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Ασλανίδης: «Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι ούτε το Α ούτε το Β - Αν εμείς δεν αποδείξουμε το “μαζί”, ποιος θα μας το αποδείξει;»

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα… παιδιά του Μέσι τον πήγαν στα ημιτελικά!

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο μετά τα πυρά της αιματηρής καταδίωξης - Απολογήθηκαν οι δύο αστυνομικοί

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ξανά ο Περσικός κόλπος: Οι ΗΠΑ χτυπούν το Ιράν - Απαντά με επιθέσεις στα κράτη του κόλπου η Τεχεράνη - Έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

22:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Νέο θερμό κύμα φέρνει 40άρια - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

02:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο εκπληκτικός Μπέλιγχαμ «υπέγραψε» την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας

23:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο ελληνικό πόλο: Πέθανε ο 25χρονος αθλητής, Στάθης Λαλιάς

14:03ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο του αίματος όταν τρώτε μέλι με ψωμί ολικής αλέσεως

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

00:27ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσία του Α/ΓΕΣ ο πανηγυρικός εσπερινός προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Βάλαμε τη Νορβηγία στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη», αναφέρει ο Χάαλαντ μετά τον αποκλεισμό

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι και πώς γλυτώνουν το «ψαλίδι» – Αναλυτικά οι 3 κατηγορίες δικαιούχων

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Νέο κύμα καύσωνα πλησιάζει τη Δυτική Ευρώπη: Ποια είναι η «διαμόρφωση Ωμέγα» - Τι θα ισχύσει στην Ελλάδα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Θρίλερ με την εξαφάνισής - Στο μικροσκόπιο οικονομικές διαφορές 500.000 ευρώ

07:45LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας: Όλες οι σειρές που έχουν «κλειδώσει» για τη νέα χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ