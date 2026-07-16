Εφιαλτική στιγμή για ρεπόρτερ - Κατσαρίδα σερνόταν πάνω της την ώρα της ζωντανής μετάδοσης

Τέρας ψυχραιμίας αποδείχθηκε μία ρεπόρτερ, όταν μία κατσαρίδα σερνόταν πάνω της την ώρα που μετέδιδε live.

Η Ρέιτσελ Μενίτοφ, ρεπόρτερ του KTLA από το Λος Άντζελες, έκανε ρεπορτάζ ζωντανά για την ακραία ζέστη, όταν μια μεγάλη ιπτάμενη κατσαρίδα προσγειώθηκε κοντά στον λαιμό της.

Τα μάτια της Μενίτοφ άνοιξαν εμφανώς, υποδεικνύοντας ότι ένιωθε το έντομο να σέρνεται πάνω από το λαιμό, το στήθος και τα ρούχα της.

Τα κοινωνικά δίκτυα πήραν φωτιά με τους χρήστες, αλλά και τους συναδέλφους της να επαινούν την ψύχραιμη αντίδρασή της για χάρη του ρεπορτάζ και τον επαγγελματισμό της.

«Μάλλον δεν ήταν σίγουρη τι ήταν, απλά ξέρεις ότι υπάρχει κάτι», είπε η συνάδελφος δημοσιογράφος του KTLA 5, Jessica Holmes.

«Πρέπει να της το δώσω, ήταν πραγματικά ήρεμη», είπε ο Eric Spillman, ένας άλλος δημοσιογράφος του KTLA.

«Πώς δεν πτοήθηκε; από την άλλη πλευρά, θα είχε πετάξει το μικρόφωνο και θα ούρλιαζε μια κραυγή που παγώνει το αίμα και θα έτρεχε στο δρόμο», έγραψε ένα άτομο στο Facebook.

Η κατσαρίδα προχώρησε να πηδήξει στο μικρόφωνό της πριν πετάξει έξω από το κάδρο.

Πάντως συνάδελφοί της, ομολόγησαν ότι «δεν υπήρχε περίπτωση» να μπορέσουν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους αν έμπαιναν στο ίδιο σενάριο.

Το στούντιο μοιράστηκε ένα κλιπ από τα παρασκήνια εκτός αέρα που δείχνει τη Menitoff να αφήνει κάτω το μικρόφωνό της πριν σύρει το δέρμα της και τιναχτεί μετά το τέλος της μετάδοσης.