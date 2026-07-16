ΗΠΑ: «Πνίγονται» στον καπνό οι βόρειες πολιτείες - Συγκλονιστικές εικόνες

Οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά, οι οποίες είναι 857 αυτή τη στιγμή, έχουν μεταφέρει πυκνά σύννεφα καπνού στις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΗΠΑ: «Πνίγονται» στον καπνό οι βόρειες πολιτείες - Συγκλονιστικές εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά έχουν προκαλέσει πυκνό καπνό που επηρεάζει τις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης.
  • Η ποιότητα του αέρα σε πόλεις όπως Τορόντο, Ντιτρόιτ, Μινεάπολη και Σικάγο είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη λόγω των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων από τις πυρκαγιές.
  • Οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνη ποιότητα αέρα και συμβουλεύουν τους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους, ενώ διανέμονται μάσκες.
  • Η κατάσταση στη Νέα Υόρκη θεωρείται πιθανώς το χειρότερο περιστατικό καπνού του 2023, με συνεχείς παρακολουθήσεις και προετοιμασίες.
  • Ο πυκνός καπνός αναμένεται να διαλυθεί την Παρασκευή, αλλά η αλλαγή των ανέμων την Κυριακή μπορεί να τον επαναφέρει στη Βορειοανατολική Αμερική.
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Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε περιοχές της καναδικής επαρχίας Οντάριο εξαπλώθηκε σήμερα προς το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη, με εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθενται σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένη ποιότητα αέρα.

Μετά τις εικόνες από το Τορόντο που είχε βυθιστεί χθες σε μια κιτρινωπή ατμόσφαιρα, που θύμιζε Αποκάλυψη, λόγω του καπνού, επηρεάζονται πλέον οι αμερικανικές πολιτείες της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και του Ιλινόι, οι οποίες συνορεύουν με τον Καναδά, ενώ το νέφος αναμένεται να φτάσει στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του απογεύματος τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η εταιρεία IQAir, το Τορόντο παρέμενε σήμερα το πρωί η δεύτερη μητρόπολη παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση, πίσω από το Ντιτρόιτ, αφού είχε τα πρωτεία χθες Τετάρτη. Η Μινεάπολη και το Σικάγο βρίσκονται επίσης στην κορυφή αυτής της κατάταξης.

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Η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Νέας Υόρκης θα φθάσει σε ένα επίπεδο που χαρακτηρίζεται «επικίνδυνο για την υγεία» εξαιτίας των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων από τις πυρκαγιές, προειδοποιούν οι αρχές, οι οποίες ενθαρρύνουν τους κατοίκους να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους.

«Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το χειρότερο περιστατικό καπνού στη Νέα Υόρκη από το 2023 και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», υπογράμμισε η δημοτική αρχή. Μάσκες διανέμονται στις βιβλιοθήκες και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, το Σικάγο, το Ντιτρόιτ, η Μινεάπολη και η Νέα Υόρκη παρουσίασαν από τις χειρότερες επιδόσεις ποιότητας αέρα μεταξύ των μεγάλων πόλεων του κόσμου, σύμφωνα με στοιχεία της IQAir.

Στη Νέα Αγγλία και τη Βορειοανατολική Αμερική, ο πυκνός καπνός υπάρχουν προβλέψεις ότι θα διαλυθεί την Παρασκευή. Ωστόσο η αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων την Κυριακή ενδέχεται να μεταφέρει ξανά τον καπνό στη Βορειοανατολική Αμερική.

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