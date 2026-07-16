Στις φλόγες ο Καναδάς: Μαίνονται ανεξέλεγκτες 857 φωτιές - Κινδυνεύει ο τελικός του Μουντιάλ;

Snapshot Στον Καναδά μαίνονται 857 ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, με 23 νέες να ξεσπούν την Πέμπτη.

Η ποιότητα του αέρα θεωρείται επικίνδυνη σε περιοχές των ΗΠΑ, όπως Μίσιγκαν, Μινεσότα και Νέα Υόρκη, με προτροπές για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους.

Η Νέα Υόρκη έχει ενεργοποιήσει πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για την καύσωνα και την ποιότητα του αέρα, παρέχοντας κλιματισμό και μάσκες στους πολίτες.

Οι καταιγίδες στο Οντάριο πιθανόν να μην βοηθήσουν σημαντικά στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο καπνός αναμένεται να φτάσει στο Νιου Τζέρσεϊ πριν από τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή, με πιθανή μετατόπιση προς το Κεμπέκ από τη Δευτέρα. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 800 φωτιές μαίνονται σε ολόκληρο τον Καναδά, ενώ οι προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα επεκτείνονται πλέον προς τα νότια σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Η ποιότητα του αέρα σε μεγάλες περιοχές των πολιτειών του Μίσιγκαν και της Μινεσότα θεωρείται «επικίνδυνη» από το πρόγραμμα Δείκτη Ποιότητας Αέρα των ΗΠΑ, ενώ συνιστάται στους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Οι προειδοποιήσεις καλύπτουν την Άνω Μεσοδυτική Περιοχή, την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και εκτείνονται προς τα βορειοανατολικά, όπως ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NOAA) σε ενημέρωση που εξέδωσε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Καναδικό Διαυπηρεσιακό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών, αυτή τη στιγμή μαίνονται 857 πυρκαγιές στον Καναδά, συμπεριλαμβανομένων 23 νέων πυρκαγιών που ξέσπασαν την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, η συντριπτική πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα.

Στις δυτικές περιοχές της πολιτείας της Νέας Υόρκης, η ποιότητα του αέρα την Πέμπτη θεωρείται «πολύ επιβλαβής», η δεύτερη υψηλότερη κατηγορία μετά την «επικίνδυνη», ενώ στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης η ποιότητα του αέρα είναι «επιβλαβής».

Την Τετάρτη, η Νέα Υόρκη επέκτεινε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την καύσωνα και ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για την ποιότητα του αέρα. Συγκεκριμένα έδωσε στους πολίτες εκατοντάδες σημεία με κλιματισμό και μάσκες.

Στο Οντάριο, θα σημειωθούν αρκετά εκτεταμένες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες, αλλά η βροχή ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών.

Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να μεταφέρουν τον καπνό προς τις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ για το υπόλοιπο της εβδομάδας και μέχρι το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας ανησυχίες ότι ο καπνός θα φτάσει στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου πρόκειται να διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή.

Μια αλλαγή στην κατεύθυνση του ανέμου μέχρι τη Δευτέρα σημαίνει ότι ο καπνός θα τείνει να κατευθυνθεί προς το Κεμπέκ, με βελτίωση της ποιότητας του αέρα πιο νότια στις ΗΠΑ.