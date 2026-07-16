Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ σκιαγράφησε ο Τσίπρας σε συζήτηση με μέλη του κόμματος

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ σε διαδικτυακή συζήτηση, με πλήρη παρουσίαση να αναμένεται στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

Η ΕΛΑΣ στοχεύει να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό και να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση με προγραμματική αντιπαράθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Θα λειτουργεί ως «υβριδικό κόμμα» με ενεργή συμμετοχή των μελών στις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο μέσω διαδικτύου.

Το οικονομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενίσχυση κοινωνικού κράτους, φορολογική δικαιοσύνη και διατήρηση δημοσιονομικής σταθερότητας.

Προβλέπονται προτάσεις για προσιτή ενέργεια, αλλαγές στην παιδεία, αυξήσεις μισθών στην υγεία, στήριξη αγροτών και θεσμοθέτηση μόνιμων εργαλείων διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση. Snapshot powered by AI

Μια νέα πολιτική πρακτική απευθείας επικοινωνίας του προέδρου με τα μέλη του κόμματος εγκαινίασε νωρίτερα η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας.

Μέσα από τη διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο Ask Tsipras, ο πρώην πρωθυπουργός εξήγησε στα μέλη της ΕΛΑΣ τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος και τις διαφορές του από τα παραδοσιακά κόμματα νέου τύπου, αλλά σκιαγράφησε σε αδρές γραμμές και τα βασικά σημεία του προγράμματος της ΕΛΑΣ, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στο σύνολό του, τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

Λειτουργία και στρατηγική της ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε και το στίγμα της παράταξης, υποστηρίζοντας ότι η Αριστερά οφείλει να διεκδικεί τη διακυβέρνηση και να αναλαμβάνει την ευθύνη της εφαρμογής πολιτικών, ακόμη και με το πολιτικό κόστος που αυτό συνεπάγεται. Τόνισε ότι η πορεία προς την κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι εύκολη, αλλά προϋποθέτει πίστη στις αξίες και στους ανθρώπους που εκπροσωπεί η προοδευτική παράταξη.

Υποστήριξε ότι στόχος της νέας προοδευτικής παράταξης είναι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και η διεκδίκηση της διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με προγραμματική αντιπαράθεση και όχι απλή διαμαρτυρία.

Παράλληλα περιέγραψε το μοντέλο ενός «υβριδικού κόμματος», το οποίο θα συνδυάζει νέους τρόπους συμμετοχής και λήψης αποφάσεων με έντονη φυσική παρουσία στην κοινωνία.

Τόνισε ότι τα μέλη δεν πρέπει να περιορίζονται στην πολιτική δράση μέσω του διαδικτύου, αλλά να είναι ενεργά στις τοπικές κοινωνίες, στους χώρους εργασίας, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στους συλλόγους γονέων και στις τοπικές συλλογικότητες.

Όπως είπε, στόχος είναι η οικοδόμηση ενός κόμματος με κοινωνική γείωση και διαρκή παρουσία στην καθημερινότητα των πολιτών, ώστε να συμβάλλει στην κινητοποίηση και τη συμμετοχή της κοινωνίας.

Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ ανά θεματική:

Οικονομία

Παρουσίασε οικονομικό πρόγραμμα που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,

φορολογική δικαιοσύνη με μεταφορά βαρών από τους οικονομικά ασθενέστερους στους ισχυρότερους,

διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ενέργεια

Πρότεινε εγγυημένη ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε προσιτή τιμή, μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων μεταξύ παρόχων και παραγωγών ΑΠΕ.

Υποστήριξε ότι το μέτρο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος κατά περίπου 30%.

Επέκρινε τη ΔΕΗ, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί με γνώμονα την κερδοφορία των μετόχων και συμβάλλει στη διατήρηση υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Παιδεία

Πρότεινε αλλαγή του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ώστε να μειωθεί η πίεση που υφίστανται οι μαθητές και να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση.

Εισηγήθηκε τον διαχωρισμό του υπουργείου Παιδείας σε δύο υπουργεία: ένα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Πρότεινε σταθερή χρηματοδότηση της έρευνας, αξιοκρατικές διαδικασίες αξιολόγησης και μέτρα στήριξης των νέων ερευνητών ώστε να παραμένουν στη χώρα.

Υγεία

Προανήγγειλε σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς γιατρών και νοσηλευτών, με μέσο όρο άνω των 500 ευρώ.

Πρότεινε νέες προσλήψεις για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.

Αγροτική ανάπτυξη

Υποστήριξε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δεν αξιοποιήθηκαν για τη στήριξη της παραγωγής.

Πρότεινε δίκτυο υποστήριξης αγροτών και κτηνοτρόφων με γεωπόνους, κτηνιάτρους και χρηματοοικονομικούς συμβούλους, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική διαδικασία.

Δημόσια διοίκηση και διαφάνεια

Πρότεινε ένα ισχυρό, αποτελεσματικό και κοινωνικό κράτος, σε αντιδιαστολή με το «επιτελικό κράτος» της κυβέρνησης.

Υποστήριξε τη θεσμοθέτηση μόνιμων εργαλείων διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε να περιορίζονται τα περιθώρια διαφθοράς ανεξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνηση.

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