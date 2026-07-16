Διαδραστική συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα προγραμματίζει για απόψε η ΕΛΑΣ

#AskTsipras - Ο Αλ.Τσίπρας απαντάει στις ερωτήσεις των μελών

Αντώνης Ρηγόπουλος

Διαδραστική συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα προγραμματίζει για απόψε η ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στη Μυτιλήνη 

Eurokinissi
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε διαδικτυακή συζήτηση με τα μέλη της ΕΛΑΣ απόψε, 16 Ιουλίου, στις 19:00 μέσω της πλατφόρμας myELAS.
  • Η εκδήλωση είναι η πρώτη διαδραστική δράση της ψηφιακής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε μετά την Ιδρυτική Διακήρυξη της ΕΛΑΣ.
  • Η πλατφόρμα λειτουργεί ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ μελών, στελεχών και ηγεσίας, βασισμένη στο μοντέλο εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε».
  • Στο μέλλον προγραμματίζονται διαδικτυακά σεμινάρια, θεματικές συναντήσεις, τοπικές συζητήσεις και συνελεύσεις με θέματα όπως εργασία, στέγη, υγεία, παιδεία και παραγωγή.
  • Η δράση στοχεύει σε μεγαλύτερη συμμετοχή, λογοδοσία και σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνία και τη συλλογική πολιτική δράση.
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Διαδικτυακή συζήτηση με τα μέλη της ΕΛΑΣ θα πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας απόψε, Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 19:00, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μελών myELAS.

Η εκδήλωση αποτελεί την πρώτη διαδραστική δράση της πλατφόρμας, η οποία τέθηκε σε λειτουργία μετά την Ιδρυτική Διακήρυξη της ΕΛΑΣ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, τα μέλη υπέβαλαν ερωτήσεις προς τον πρόεδρο της Συμπαράταξης, τις οποίες ο κ. Τσίπρας θα απαντήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ., η διαδικτυακή συζήτηση εντάσσεται στη λειτουργία της πλατφόρμας ως εργαλείου επικοινωνίας μεταξύ των μελών, των στελεχών και της ηγεσίας του κόμματος, ενώ ακολουθεί το μοντέλο των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε».

Στελέχη της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί την αρχή μιας σειράς νέων ψηφιακών δράσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν μέλη από την Ελλάδα και την ομογένεια, καθώς και στελέχη, τομεάρχες και υπεύθυνοι του προγράμματος.

Όπως σημειώνεται, το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), θεματικές συναντήσεις διαβούλευσης, τοπικές συζητήσεις και συνελεύσεις, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την εργασία, τη στέγη, την υγεία, την παιδεία, την παραγωγή και την καθημερινότητα των πολιτών.

«Χτίζουμε ένα πολιτικό «εμείς». Με σύγχρονα μέσα, προσαρμοσμένο στο σήμερα και τις ανάγκες του κάθε ένα και της κάθε μιας. Είναι το πρώτο βήμα μιας διαφορετικής πολιτικής λειτουργίας: με περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη εμπιστοσύνη και ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνία και τη συλλογική δράση», σχολιάζουν στελέχη της ΕΛΑΣ.

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Διαδραστική συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα προγραμματίζει για απόψε η ΕΛΑΣ

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