Αποστάσεις Μαρινάκη από Άδωνι για Τσίπρα και Σαμαρά - Σκληρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη Marfin

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να χαράξει διαχωριστικές γραμμές: «Δεν κατηγορούμε κανέναν χωρίς στοιχεία» – Πολιτική σύγκρουση με την Κουμουνδούρου για τις καταλήψεις, τη 17Ν και τη στάση απέναντι στη βία – «Η Δικαιοσύνη θα κρίνει τους πάντες» το μήνυμα για Marfin και υποκλοπές

Κώστας Τσιτούνας

Αποστάσεις Μαρινάκη από Άδωνι για Τσίπρα και Σαμαρά - Σκληρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη Marfin

Eurokinissi
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  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απορρίπτει τις συλλογικές κατηγορίες χωρίς στοιχεία και διαφοροποιείται από τις ακραίες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.
  • Η κυβέρνηση κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για διαχρονική ανοχή σε φαινόμενα ανομίας και βίας, συνδέοντας τη στάση του με την κλιμάκωση περιστατικών όπως οι καταλήψεις και η 17 Νοέμβρη.
  • Ο Μαρινάκης απορρίπτει τις κατηγορίες περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα που διατύπωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γίνονται καταγγελίες χωρίς αποδείξεις.
  • Η κυβέρνηση επισημαίνει την αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών στην εξιχνίαση της υπόθεσης Marfin και υπερασπίζεται τη λειτουργία των νέων δομών ασφαλείας.
  • Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία και δεν συζητά συνεργασίες με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής αλλαγής λόγω της κίνησης Σαμαρά προς τη Δικαιοσύνη.
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Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να δώσει το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης, αποφεύγοντας όμως να υιοθετήσει τις πιο ακραίες διατυπώσεις που έχουν ακουστεί από κυβερνητικά στελέχη.

Η υπόθεση της τραγωδίας της Marfin, 16 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο και λειτουργεί ως αφορμή για μια νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης γύρω από τα όρια της πολιτικής ευθύνης, της ανοχής στη βία και της στάσης των κομμάτων απέναντι σε φαινόμενα ανομίας.

Ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση δεν αποδίδει συλλογικές ευθύνες σε πολιτικούς χώρους, αλλά ταυτόχρονα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον για διαχρονική ανοχή σε φαινόμενα που, όπως είπε, «έριξαν νερό στον μύλο» της κλιμάκωσης.

Μαρινάκης

«Δεν θα πω ποτέ ότι οποιοσδήποτε στο πολιτικό σύστημα είναι συμμέτοχος ή ηθικός αυτουργός σε μια δολοφονία. Σε καμία περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να διαφοροποιηθεί από μια λογική συλλογικής ενοχοποίησης.

Ωστόσο, αμέσως μετά ανέβασε τους τόνους:

«Κάθε φορά που δικαιολογείς μια κατάληψη, κάθε φορά που χαρακτηρίζεις ως παρέμβαση το να πάνε κάποιοι στο σπίτι ενός πολιτικού ή δημοσιογράφου, ρίχνεις νερό στον μύλο πράξεων που η κλιμάκωσή τους οδηγεί ακόμη και σε μια δολοφονία».

Το «άδειασμα» στον Άδωνι για τις κατηγορίες περί χρηματισμού Τσίπρα

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία είχε η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις βαριές καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τον Ποινικό Κώδικα.

Ο Παύλος Μαρινάκης κράτησε αποστάσεις από τη φράση περί χρηματισμού, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς στοιχεία δεν μπορεί να αποδίδονται κατηγορίες σε πολιτικά πρόσωπα.

«Δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο για κάτι χωρίς στοιχεία. Δεν θα πω ποτέ για έναν άνθρωπο ότι “τα πήρε”, αν δεν έχω αποδείξεις ότι τα έχει πάρει», είπε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή θεωρήθηκε σαφής διαφοροποίηση από την πιο επιθετική ρητορική του υπουργού Υγείας, ο οποίος έχει υποστηρίξει δημόσια ότι η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα λίγο πριν τις εκλογές του 2019 χρήζει εξηγήσεων.

Ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως επέλεξε άλλη γραμμή: όχι ευθείες κατηγορίες, αλλά πολιτική πίεση προς τον πρώην πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις.

«Αν εγώ αύριο ακούσω έναν πολιτικό αντίπαλο να λέει δημοσίως ότι τα έχω πάρει, την επόμενη μέρα θα βρεθώ στην εισαγγελία και θα του έχω κάνει μήνυση. Λουλούδια σε αυτόν που λέει ότι τα έχεις πάρει δεν στέλνεις», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα έθεσε ξανά το θέμα του Ποινικού Κώδικα:

«Έχουν περάσει επτά χρόνια και ο κ. Τσίπρας δεν έχει απαντήσει γιατί η δωροδοκία έγινε από κακούργημα πλημμέλημα, γιατί μειώθηκαν ποινές σε σειρά αδικημάτων».

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι» – Η επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για 17Ν, καταλήψεις και μολότοφ

Το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής επίθεσης του Μαρινάκη αφορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη σχέση του με ζητήματα ανομίας και πολιτικής βίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι υπάρχει διαφορετική αντίληψη ανάμεσα στη ΝΔ και την Αριστερά για τα όρια της διαμαρτυρίας και της παραβατικότητας.

«Στο δικό μας πολιτικό χώρο, αυτός που εμποδίζει έναν φοιτητή να κάνει το μάθημά του πρέπει να οδηγείται στη Δικαιοσύνη. Στον δικό τους πολιτικό χώρο ήταν επαναστάτης», είπε.

Αναφέρθηκε ακόμη στη στάση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη 17 Νοέμβρη, λέγοντας:

«Νεοδημοκράτη, κεντροδεξιό ή από άλλο πολιτικό χώρο να έχει πάει μάρτυρας υπεράσπισης στους δολοφόνους της 17 Νοέμβρη, εγώ δεν θυμάμαι. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θυμάμαι».

Παράλληλα επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις μολότοφ:

«Πρωθυπουργό άλλον, πέραν του κ. Τσίπρα, που να έχει πει για τις μολότοφ “έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι”, δεν θυμάμαι».

ΤΡΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ MARFIN ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 23 ΝΕΚΡΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ ΠΑΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ<br><br> ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

«Το ελληνικό FBI έβαλε τα γυαλιά σε όσους το κορόιδευαν»

Στο θέμα της εξιχνίασης της Marfin, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να πιστώσει την κυβέρνηση για την αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών.

Χωρίς να προκαταλάβει τη δικαστική κρίση, σημείωσε:

«Είναι πολύ καλό νέο ότι μετά από πολύμηνες, ενδεχομένως πολυετείς έρευνες, ξανάνοιξε ο φάκελος και συνελέγησαν στοιχεία».

Παράλληλα υπερασπίστηκε το έργο των νέων δομών ασφαλείας, λέγοντας:

«Αυτό το οποίο κάποιοι ειρωνεύονταν ως ελληνικό FBI έχει καταφέρει να βάλει τα γυαλιά σε αυτούς που το κορόιδευαν τότε».

Η κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να μετατρέψει την υπόθεση Marfin σε απόδειξη ότι η πολιτική της στον τομέα της ασφάλειας αποδίδει, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου ότι χρησιμοποιεί μια τραγωδία για πολιτική αντιπαράθεση.

Υποκλοπές: «Η Δικαιοσύνη έχει μιλήσει, δεν θα κάνουμε τηλεδικαστήρια»

Στο μέτωπο των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανοίξει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Απαντώντας στις νέες αναφορές γύρω από την υπόθεση, υποστήριξε ότι η Δικαιοσύνη έχει ήδη εξετάσει τα δεδομένα.

«Σε καμία κανονική χώρα δεν μετατρέπονται τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή η Βουλή σε τηλεδικαστήρια», είπε.

Παράλληλα επανέλαβε ότι η κυβέρνηση στηρίζεται στις δικαστικές αποφάσεις και όχι στις πολιτικές καταγγελίες.

Σαμαράς: Δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη, αλλά με «ερωτηματικό» το timing

Για την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ο Μαρινάκης κράτησε θεσμική στάση.

«Δικαίωμα κάθε πολίτη, είτε έχει διατελέσει πρωθυπουργός είτε όχι, είναι να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη εφόσον θεωρεί ότι έχει αδικηθεί», είπε.

Ωστόσο δεν έκρυψε ότι βλέπει πολιτική διάσταση λόγω συγκυρίας.

«Εγώ εκείνη τη μέρα έθεσα ένα ρητορικό ερώτημα για τον χρονισμό», ανέφερε, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο η κίνηση Σαμαρά να συνδέεται με τις διεργασίες για νέο κόμμα.

«Μπορεί να μη σχετίζεται. Μπορεί και να σχετίζεται. Ο κ. Σαμαράς θα δώσει την απάντηση αν τελικά κάνει κόμμα».

[387594] ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΗΦΗ ΒΑΛΥΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Αυτοδυναμία ο στόχος της ΝΔ – «Δεν συζητάμε σενάρια συγκυβέρνησης»

Κλείνοντας το θέμα των πολιτικών συνεργασιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας.

Απέρριψε τα σενάρια συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την άποψη ότι η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε αλλεπάλληλες εκλογές.

«Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Οι πολίτες εκλέγουν πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις, όχι οι διεργασίες σε κλειστές αίθουσες», τόνισε.

Ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο μέτωπα: από τη μία να υπερασπιστεί τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ για ζητήματα ασφάλειας και ανομίας και από την άλλη να κρατήσει αποστάσεις από προσωπικές επιθέσεις όπως οι καταγγελίες περί χρηματισμού Τσίπρα. Παράλληλα, άφησε ανοικτό το κεφάλαιο Σαμαρά, αναγνωρίζοντας ότι μια πιθανή δημιουργία νέου κόμματος αλλάζει τις πολιτικές ισορροπίες στη δεξιά πολυκατοικία.

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