Μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Τεσσερις σε λίγες ώρες, αναμένονται και άλλες

Την ανεξαρτητοποιησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε προ ολίγου και τρίτος βουλευτής. Ο λόγος για τον Γιώργο Ψυχογιό, βουλευτή Κορινθίας, ο οποίος πλεον είναι ανεξάρτητος και ακολούθησε τους Παναγιωτόπουλο και Γαβρήλο που ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα, ενώ αναμένονται και άλλοι τις επόμενες ώρες.

Χθες παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ο Γιώργος Καραμέρος ήταν ο πρώτος βουλευτής (Α' Ανατολικής Αττικής) που άνοιξε την πόρτα της εξόδου, παραιτούμενος από τη βουλευτική του έδρα για να ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα στη Θεσσαλονίκη εκφράζοντας επίσης τη στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα.

Βέβαια είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα στις 6 Οκτωβρίου 2025, υποβάλλοντας σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Μέσα στο τελευταίο 48ωρο, κορυφαία στελέχη της λεγόμενης «προεδρικής ομάδας» παραιτήθηκαν ομαδικά από τα όργανα του κόμματος:

Αναστασία Σαπουνά (Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ)

Γιάννης Μαντζουράνης (Μέλος ΠΓ και ΚΕ - αποχώρησε συνολικά από το κόμμα)

Πάνος Λαμπρινίδης - Στάχτος (Γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ)

Ελένη Συμεωνίδου (Γραμματέας Οργανωτικού)

Γκέλυ Βισβίκη (Μέλος ΠΓ)

Δέσποινα Σίνου (Μέλος ΠΓ)

Σταματία Τσουμέα (Μέλος ΠΓ)

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