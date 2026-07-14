Μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Τεσσερις σε λίγες ώρες, αναμένονται και άλλες
Μέσα στο τελευταίο 48ωρο, κορυφαία στελέχη της λεγόμενης «προεδρικής ομάδας» παραιτήθηκαν ομαδικά από τα όργανα του κόμματος
Την ανεξαρτητοποιησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε προ ολίγου και τρίτος βουλευτής. Ο λόγος για τον Γιώργο Ψυχογιό, βουλευτή Κορινθίας, ο οποίος πλεον είναι ανεξάρτητος και ακολούθησε τους Παναγιωτόπουλο και Γαβρήλο που ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα, ενώ αναμένονται και άλλοι τις επόμενες ώρες.
Χθες παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου.
Ο Γιώργος Καραμέρος ήταν ο πρώτος βουλευτής (Α' Ανατολικής Αττικής) που άνοιξε την πόρτα της εξόδου, παραιτούμενος από τη βουλευτική του έδρα για να ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα στη Θεσσαλονίκη εκφράζοντας επίσης τη στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα.
Βέβαια είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα στις 6 Οκτωβρίου 2025, υποβάλλοντας σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
Μέσα στο τελευταίο 48ωρο, κορυφαία στελέχη της λεγόμενης «προεδρικής ομάδας» παραιτήθηκαν ομαδικά από τα όργανα του κόμματος:
- Αναστασία Σαπουνά (Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ)
- Γιάννης Μαντζουράνης (Μέλος ΠΓ και ΚΕ - αποχώρησε συνολικά από το κόμμα)
- Πάνος Λαμπρινίδης - Στάχτος (Γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ)
- Ελένη Συμεωνίδου (Γραμματέας Οργανωτικού)
- Γκέλυ Βισβίκη (Μέλος ΠΓ)
- Δέσποινα Σίνου (Μέλος ΠΓ)
- Σταματία Τσουμέα (Μέλος ΠΓ)