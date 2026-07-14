Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος - Κρατάει την έδρα

Snapshot Ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας την έδρα του.

Η ανεξαρτητοποίηση του Παναγιωτόπουλου προστίθεται σε μια σειρά αποχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πολλά κορυφαία στελέχη της «προεδρικής ομάδας» του κόμματος παραιτήθηκαν ομαδικά από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο τελευταίο 48ωρο.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι αρκετοί ακόμα βουλευτές έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν ή να ανεξαρτητοποιηθούν, με αβέβαιο χρόνο και τρόπο αποχώρησης.

Σημαντικές παραιτήσεις βουλευτών και στελεχών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον Συμεών Κεδίκογλου, τον Γιώργο Καραμέρο και την Κατερίνα Νοτοπούλου. Snapshot powered by AI

Την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη

Ο βουλευτής Αχαΐας έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα στελεχών του κόμματος που απομακρύνονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη διαφορά ότι κρατά την έδρα του.

«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού

της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα

του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι

ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας» ανέφερε στην επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Ποιοι έχουν αποχωρήσει μέχρι τώρα

Χθες παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ο Γιώργος Καραμέρος ήταν ο πρώτος βουλευτής (Α' Ανατολικής Αττικής) που άνοιξε την πόρτα της εξόδου, παραιτούμενος από τη βουλευτική του έδρα για να ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα στη Θεσσαλονίκη εκφράζοντας επίσης τη στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα.

Βέβαια είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα στις 6 Οκτωβρίου 2025, υποβάλλοντας σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Μέσα στο τελευταίο 48ωρο, κορυφαία στελέχη της λεγόμενης «προεδρικής ομάδας» παραιτήθηκαν ομαδικά από τα όργανα του κόμματος:

Αναστασία Σαπουνά (Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ)

Γιάννης Μαντζουράνης (Μέλος ΠΓ και ΚΕ - αποχώρησε συνολικά από το κόμμα)

Πάνος Λαμπρινίδης - Στάχτος (Γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ)

Ελένη Συμεωνίδου (Γραμματέας Οργανωτικού)

Γκέλυ Βισβίκη (Μέλος ΠΓ)

Δέσποινα Σίνου (Μέλος ΠΓ)

Σταματία Τσουμέα (Μέλο ΠΓ)

Ποιοι θα αποχωρήσουν

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εξής βουλευτές έχουν ήδη αποφασίσει να αποχωρήσουν, ωστόσο ακόμη δεν έχουν αποφασίσει όλοι αν θα το κάνουν άμεσα ή σε δεύτερο χρόνο, καθώς επίσης και αν θα παραιτηθούν από την έδρα ή αν θα ανεξαρτητοποιηθούν:

Μίλτος Ζαμπάρας

Βασίλης Κόκκαλης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Χάρης Μαμουλάκης

Όλγα Γεροβασίλη

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Διονύσης Καλαματιανός

Γιώργος Γαβρήλος

Γιώργος Ψυχογιός

Κώστας Μπάρκας

Μαρίνα Κοντοτόλη

Καλλιόπη Βέττα

Πόπη Τσαπανίδου

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