Λειψοί: Αντιμέτωποι με καρχαριοειδές ήλθαν οι λουόμενοι στην παραλία - Βίντεο

Ένα άκρως ασυνήθιστο σκηνικό αντίκρισαν όσοι επέλεξαν να κάνουν το μπάνιο τους σήμερα στην παραλία Κατσαδιά στο νησί των Λειψών, βλέποντας ένα μεγάλο ψάρι να κολυμπά δίπλα τους.

Το θαλάσσιο ον κατάφερε να φτάσει σχεδόν μέχρι εκεί που σκάει το κύμα, αγγίζοντας την άμμο. Η ξαφνική παρουσία του ζώου προκάλεσε έντονη έκπληξη στους παρευρισκόμενους. Δεν έχασαν χρόνο.

Άρχισαν αμέσως να καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα. Την ίδια ώρα, οι εικόνες από την περιοχή άρχισαν να κυκλοφορούν, αποτυπώνοντας τις ήρεμες κινήσεις του καρχαριοειδούς στα ρηχά νερά.

Με βάση το διαθέσιμο οπτικό υλικό, που έφερε στο φως το lerosnews.gr οι πρώτες ανεπίσημες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το καρχαριοειδές ενδέχεται να ανήκει στο γένος Mustelus, το οποίο υπάγεται στην οικογένεια Triakidae. Πρόκειται για τα είδη που στην Ελλάδα είναι ευρύτερα γνωστά ως γαλέοι. Κι όμως, αν και η θέα ενός τέτοιου πλάσματος προκαλεί αρχικά δέος ή φόβο, τα συγκεκριμένα ψάρια θεωρούνται γενικά ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ακριβής ταυτοποίηση του είδους δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με απόλυτη ασφάλεια μόνο από ένα ερασιτεχνικό βίντεο και χρειάζεται περαιτέρω εξέταση.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χονδριχθύων

Οι γαλέοι ανήκουν στην κατηγορία των χονδριχθύων. Ο σκελετός τους αποτελείται κυρίως από χόνδρο και όχι από σκληρά οστά. Η παρουσία του ζώου τόσο κοντά στην ακτή στους Λειψούς χάρισε ένα μοναδικό και πρωτόγνωρο στιγμιότυπο σε όσους βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.

Διαβάστε επίσης