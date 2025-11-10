Χανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην Παραλία του Σταυρού

Δεν πίστευαν στα μάτια τους, όσοι βρέθηκαν την Κυριακή (9/11) στην Παραλία του Σταυρού στα Χανιά καθώς εμφανίστηκε στην ακτή ένα καρχαριοειδές .

Περαστικοί ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, κατά καιρούς διάφορα είδη καρχαριών εμφανίζονται κοντά στην ακτή σε παραλίες της χώρας.

Στις ελληνικές θάλασσες ζουν 36 είδη καρχαριοειδών και 47 σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Δείτε το βίντεο:

