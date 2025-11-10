Αγρινίο: Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και απειλούσε με μαχαίρι πυροσβέστες

Ένα πρωτοφανές επεισόδιο αναστάτωσε το μεσημέρι της Δευτέρας την Αβόρανη Αγρίνιου, όταν ένας άνδρας πυρπόλησε το αυτοκίνητό του μέσα στην αυλή του σπιτιού του και στη συνέχεια κινήθηκε απειλητικά κρατώντας μαχαίρι εναντίον των πυροσβεστών που έσπευσαν για κατάσβεση

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 14:30 για πυρκαγιά σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, εκτός εαυτού, δεν τους επέτρεπε να πλησιάσουν, απειλώντας τους με μαχαίρι. Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, που κατέφθασε συνοδεύοντας τους πυροσβέστες σε ασφαλές σημείο και κατάφερε τελικά να ακινητοποιήσει και να συλλάβει τον δράστη, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός μεταξύ των εμπλεκομένων.​

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά, όμως η έγκαιρη επέμβαση των αρχών απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η Ασφάλεια Αγρινίου σχημάτισε δικογραφία τόσο για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλές εναντίον των πυροσβεστών, όσο και για το αδίκημα του εμπρησμού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.