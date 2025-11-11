Χανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην ακτή του Σταυρού

Όσοι βρέθηκαν στην παραλία δεν πίστευαν στα μάτια τους - Το θαλάσσιο ζώο πάλευε με τα κύματα κοντά στα βράχια

Χανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην ακτή του Σταυρού
Σοκ και έκπληξη επικράτησε την Κυριακή στην Παραλία του Σταυρού στα Χανιά, όταν ένα καρχαριοειδές έκανε την εμφάνισή του στην ακτή. Όσοι βρέθηκαν στο σημείο δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, το θαλάσσιο ζώο φαίνεται να παλεύει με τα κύματα, πολύ κοντά στα βράχια. Περαστικοί που το εντόπισαν ειδοποίησαν αμέσως τις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τα προβλεπόμενα μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι διάφορα είδη καρχαριών εμφανίζονται κατά καιρούς σε παραλίες της Ελλάδας. Οι επιστήμονες, ωστόσο, είναι καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως οι καρχαρίες δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο. Στις ελληνικές θάλασσες φιλοξενούνται 36 είδη καρχαριοειδών, από τα συνολικά 47 που ζουν στη Μεσόγειο.

