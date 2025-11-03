Τεράστιος καρχαρίας ξεβράστηκε στις ακτές της Σκωτίας - Ο τρίτος μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ένας τεράστιος καρχαρίας μήκους 4,38 μέτρων ξεβράστηκε στην ακτή κοντά στο Ινβερνές της Σκωτίας, αφήνοντας τους επιστήμονες μπερδεμένους.



Οι ειδικοί λένε ότι η αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά η ρύπανση από πλαστικά μπορεί να είναι ένας παράγοντας.

Πρόκειται για τον τρίτο καρχαρία που ξεβράζεται μέσα σε λίγες εβδομάδες στις παραλίες της ίδιας περιοχής της βορειοανατολικής Σκωτίας.

Basking shark washes up on Moray Beach near Portgordon Harbour in rare event for the Scottish Marine Animal Strandings Schemehttps://t.co/x28h6qze6p#eatmorefish #buylocal #supportUKIrishfishingindustry — Trawlerphotos.co.uk ⚓️ (@Trawlerphotos) November 2, 2025

Ένας μπλε καρχαρίας μήκους 2,74 μέτρων βρέθηκε τον Οκτώβριο στην παραλία St Ninian's στο Shetland.

Λίγες μέρες αργότερα, ένας σπάνιος καρχαρίας μήκους 1,82 μέτρων ξεβράστηκε στα βράχια, κοντά στο John O'Groats.

Οι καρχαρίες συνήθως συγκεντρώνονται στα ανοικτά των ακτών της Σκωτίας μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου για να τραφούν με πλαγκτόν.

Ο συγκεκριμένος σύμφωνα με τους ειδικούς, παρά το τεράστιο μέγεθός του, ήταν νεαρής ηλικίας, ενώ αφέθηκε στην παραλία για να αποσυντεθεί.



Αυτό που κάνει αυτή την περίπτωση τόσο περίεργη είναι ότι ο καρχαρίας φαίνεται να ήταν υγιής όταν πέθανε.



Στο παρελθόν, όταν ανακαλύπτονταν νεκροί καρχαρίες, οι αυτοψίες αποκάλυπταν ότι είχαν πεθάνει είτε από ασθένεια είτε από εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία, κάτι που απορρίπτεται για δύο από τις περιπτώσεις των νεκρών καρχαριών.

Λόγω της απόστασης επίσης μεταξύ των τοποθεσιών, είναι επίσης απίθανο η αιτία θανάτου να σχετίζεται, ενώ οι 3 καρχαρίες προέρχονται από διαφορετικά είδη



Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι οι καρχαρίες της Σκωτίας δέχονται αυξανόμενη πίεση από διάφορες πηγές.

Πέρυσι, οι ερευνητές ανέφεραν μια «ανησυχητική» μείωση στον αριθμό των θεάσεων καρχαριών της Σκωτίας, καθώς οι αναφορές έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Οι γαλάζιοι καρχαρίες, όπως αυτός που βρέθηκε στο St Ninian's, είναι ένας από τους καρχαρίες που αλιεύονται σε μεγάλες ποσότητες παγκοσμίως, καθώς τα μεταναστευτικά τους μοτίβα συμπίπτουν με τα εμπορικά αλιευτικά σκάφη.

Μόνο το 2020, αλιεύθηκαν πάνω από 92.000 τόνοι γαλάζιων καρχαριών σε όλο τον κόσμο. Αν και ορισμένα είδη καρχαριών, προστατεύονται από την αλιεία στη Σκωτία, τα είδη αυτά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές απειλές.

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συσσώρευση μικροπλαστικών στον ωκεανό μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις σε μεγάλα είδη με αργό ρυθμό αναπαραγωγής, όπως οι καρχαρίες-γίγαντες.



