Ο πανέμορφος γάμος που υποκλίθηκε στην αυθεντική κρητική παράδοση

Η κρητική παράδοση παραμένει ζωντανή και μπορεί να κλέψει την παράσταση

Newsbomb

Ο πανέμορφος γάμος που υποκλίθηκε στην αυθεντική κρητική παράδοση
ΕΛΛΑΔΑ
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Έναν ξεχωριστό τρόπο επέλεξαν δύο νέοι για να σφραγίσουν την αγάπη τους, αποδεικνύοντας ότι η κρητική παράδοση παραμένει ζωντανή και μπορεί να κλέψει την παράσταση ακόμα και στις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ζωής.

Ο Γιάννης και η Αντωνία αποφάσισαν, για τη μέρα του γάμου τους, να αφήσουν στην άκρη τις κλασικές επιλογές του μοντέρνου γαμπριάτικου κοστουμιού και του δυτικού νυφικού.

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