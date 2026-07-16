Ο πανέμορφος γάμος που υποκλίθηκε στην αυθεντική κρητική παράδοση
Η κρητική παράδοση παραμένει ζωντανή και μπορεί να κλέψει την παράσταση
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Έναν ξεχωριστό τρόπο επέλεξαν δύο νέοι για να σφραγίσουν την αγάπη τους, αποδεικνύοντας ότι η κρητική παράδοση παραμένει ζωντανή και μπορεί να κλέψει την παράσταση ακόμα και στις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ζωής.
Ο Γιάννης και η Αντωνία αποφάσισαν, για τη μέρα του γάμου τους, να αφήσουν στην άκρη τις κλασικές επιλογές του μοντέρνου γαμπριάτικου κοστουμιού και του δυτικού νυφικού.
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