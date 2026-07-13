Ρέθυμνο: Η μαντινάδα του παπά-Μανόλη που συγκίνησε όλο το χωριό
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Μια πολύ όμορφη και συγκινητική στιγμή καταγράφηκε το Σάββατο στο χωριό Χάρκια Ρεθύμνου, όπου η κρητική παράδοση, μαζί με τα αυθεντικά έθιμα και τη βαθιά οικογενειακή αγάπη έγιναν ένα.
Εκεί ο ιδιαίτερα αγαπητός ιερέας της ενορίας, παπά- Μανόλης, πάντρεψε τη μοναχοκόρη του, Άννα, με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Βασίλη, σε μια πολύ όμορφη γαμήλια τελετή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων των παρευρισκόμενων.
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