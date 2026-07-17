Κουβέιτ: Αναχαίτισε 32 ιρανικά drones με κατεύθυνση σε κρίσιμες υποδομές

Snapshot Το Κουβέιτ εντόπισε και αναχαίτισε 32 ιρανικά drones που κατευθύνονταν σε κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Από την αναχαίτιση των drones προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς αναφορές για θύματα.

Οι ιρανικές επιθέσεις στόχευαν ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Κουβέιτ παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για την προστασία του εναέριου χώρου και των υποδομών.

Το υπουργείο Άμυνας τονίζει τη δέσμευση για συνεχή προστασία της εθνικής ασφάλειας και της ασφάλειας των πολιτών. Snapshot powered by AI

Τριάντα δύο «εχθρικά drones» εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ από τα ξημερώματα, την ώρα που ιρανικά πλήγματα φέρεται να είχαν ως στόχο σειρά ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στη χώρα.

Σε ανακοίνωσή του, ο επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, συνταγματάρχης Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ Ατουάν, ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και προχώρησαν στην αναχαίτισή τους.

«Τα drones αναχαιτίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν», δήλωσε ο Αλ Ατουάν, προσθέτοντας ότι από την επιχείρηση αναχαίτισης έπεσαν συντρίμμια σε αρκετές κατοικημένες περιοχές.

Από την πτώση των θραυσμάτων προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας του Κουβέιτ, σύμφωνα με τις οποίες ιρανικές επιθέσεις έπληξαν ή επιχείρησαν να πλήξουν κρίσιμες εγκαταστάσεις στη χώρα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις

Το υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο και τις υποδομές της χώρας.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαιώνουν τη συνεχή προσήλωσή τους στην εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών τους με αποτελεσματικότητα και επάρκεια, διατηρώντας σταθερή ετοιμότητα και εγρήγορση, ενισχύοντας έτσι την εθνική ασφάλεια και διαφυλάσσοντας την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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