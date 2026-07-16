Βούλα: «Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ» λέει ο 92χρονος που δέχθηκε επίθεση από υπάλληλο βενζινάδικου

Snapshot Ένας 52χρονος υπάλληλος βενζινάδικου στη Βούλα περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο πελάτη μετά από διαφωνία για το κόστος των καυσίμων.

Η διαφωνία αφορούσε διαφορά 1,5 ευρώ στην πληρωμή για το πετρέλαιο.

Ο υπάλληλος ακολούθησε τον ηλικιωμένο μέχρι τη στάση λεωφορείου και του πέταξε το καύσιμο στο πρόσωπο.

Ο 92χρονος έλαβε πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ και δεν χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ο δράστης συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Snapshot powered by AI

Πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της λεωφόρου Καραμανλή στη Βούλα, όταν ένας 52χρονος υπάλληλος της επιχείρησης συνελήφθη επειδή περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο πελάτη έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος των καυσίμων.

Το συμβάν ξεκίνησε όταν ο ηλικιωμένος επισκέφθηκε το βενζινάδικο για να αγοράσει πετρέλαιο. Στη συνέχεια προέκυψε διαφωνία για το τελικό ποσό πληρωμής, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να αφήσει το προϊόν και να αποχωρήσει. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο εργαζόμενος τον ακολούθησε μέχρι τη στάση του λεωφορείου και του πέταξε το καύσιμο, με μέρος της ποσότητας να καταλήγει στο πρόσωπό του.

Ο 92χρονος περιέγραψε την επίθεση που δέχθηκε στο MEGA, εκφράζοντας την απορία του για τη στάση του δράστη: «Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Τι έψαχνε να πάρει; Να πάρει ενάμιση ευρώ επιπλέον; Η διαφορά μας ήταν αυτή κατά τον ίδιο όχι κατ' εμέ. Δεν έχω, του λέω. Μου ζητάς πέντε ευρώ του λέω. Δεν έχω να σου δώσω πέντε ευρώ».

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ηλικιωμένος είναι καλά στην υγεία του και επέλεξε να μην διακομιστεί σε νοσοκομείο. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

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