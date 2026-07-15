Βούλα: Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη

Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Μίλτος Τσεκούρας

Βούλα: Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη

Στιγμιότυπο από πρατήριο βενζίνης

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  • Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βούλα περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο πελάτη μετά από λογομαχία.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 15ης Ιουλίου στη λεωφόρο Καραμανλή.
  • Ο 52χρονος υπάλληλος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
  • Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στον 92χρονο, ο οποίος όμως αρνήθηκε τη μεταφορά σε νοσοκομείο.
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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ένας 52χρονος υπάλληλος της επιχείρησης, μετά από λογομαχία που είχε με 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο.

Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

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