Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ

Snapshot Ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή στην Κω μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κω όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται με τη συμμετοχή ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή στην Κω, αφού το τζετ σκι στο οποίο επέβαινε ανετράπη, κοντά στο Μποντρούμ της Τουρκίας.

Η ανήλικη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανασύρθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, βορειοανατολικά της Κω. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ συμμετέχει και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.