Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ

Τζεκ σκι - φωτογραφία αρχείου

pexels
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή στην Κω μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ.
  • Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κω όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται με τη συμμετοχή ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
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Ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή στην Κω, αφού το τζετ σκι στο οποίο επέβαινε ανετράπη, κοντά στο Μποντρούμ της Τουρκίας.

Η ανήλικη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανασύρθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, βορειοανατολικά της Κω. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ συμμετέχει και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

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