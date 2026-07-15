Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ
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- Ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή στην Κω μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ.
- Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κω όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
- Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται με τη συμμετοχή ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.
- Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
Ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή στην Κω, αφού το τζετ σκι στο οποίο επέβαινε ανετράπη, κοντά στο Μποντρούμ της Τουρκίας.
Η ανήλικη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανασύρθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, βορειοανατολικά της Κω. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ συμμετέχει και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.
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