Έργα στην Εθνική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Καλυφτάκη

Snapshot Κλειστό είναι τμήμα της Εθνικής Οδού στον Κηφισό λόγω έργων στην κάθοδο Καλυφτάκη.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παράδρομου.

Στο σημείο έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Snapshot powered by AI

Κλειστό είναι αυτή την ώρα τμήμα της Εθνικής Οδού στον Κηφισό λόγω έργων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Συγκεκριμένα, τα έργα πραγματοποιούνται στην κάθοδο Καλυφτάκη για την επισκευή της στατικότητας γέφυρας στη Λυκόβρυση.

Τα οχήματα καθοδηγούνται να συνεχίσουν τη διαδρομή τους από παράδρομο, ωστόσο σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση.

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