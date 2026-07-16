Κίνηση τώρα στην Αττική: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Συγγρού και Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο, καθώς σε πολλά σημεία τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 16 Ιουλίου καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, ενώ επιβαρυμένοι είναι και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει η λεωφόρος Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, καθώς και η Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται ακόμη οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, σύμφωνα με ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας.