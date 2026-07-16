Διόδια: Από αύριο σε λειτουργία χιλιομετρική χρέωση στον Κόμβο Βάρδας στην Ολύμπια Οδό

Σε λειτουργία από αύριο η χιλιομετρική χρέωση και στον Κόμβο Βάρδας στην Πατρών - Πύργου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Διόδια: Από αύριο σε λειτουργία χιλιομετρική χρέωση στον Κόμβο Βάρδας στην Ολύμπια Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από τις 17 Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία η χιλιομετρική χρέωση στον Κόμβο Βάρδας στην Πατρών Πύργου μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS.
  • Η χιλιομετρική χρέωση προσφέρει επιστροφή χρημάτων 28% έως 45% για οχήματα κατηγοριών Ι.Χ., ημιφορτηγών και φορτηγών.
  • Οι οδηγοί Ι.Χ. επωφελούνται επιπλέον από το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE με εκπτώσεις έως 60% ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων.
  • Το οικονομικό όφελος για οδηγούς Ι.Χ. μπορεί να φτάσει έως 68% σε συνδυασμό με τη χιλιομετρική χρέωση και το πρόγραμμα VALUE.
  • Η ενεργοποίηση της χιλιομετρικής χρέωσης γίνεται με δωρεάν απόκτηση πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS και διαχείριση μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής Olympia Odos mobile App.
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Σε λειτουργία τίθεται από αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου η χιλιομετρική χρέωση και στον Κόμβο Βάρδας στην Πατρών-Πύργου, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Η εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα της χιλιομετρικής χρέωσης από το 2021 από την Ελευσίνα μέχρι την Πάτρα, για τα οχήματα όλων των κατηγοριών που διαθέτουν πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, και από τον Μάρτιο 2026 επεκτείνεται σταδιακά στο νέο τμήμα Πάτρα-Πύργος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση μετά την εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης στον Κόμβο Κάτω Αχαΐας και Αμαλιάδας το Μάρτιο του 2026, από αύριο Παρασκευή τίθενται σε λειτουργία οι πύλες χιλιομετρικής χρέωσης και στον κόμβο της Βάρδας. Η Χιλιομετρική Χρέωση προσφέρει στους οδηγούς των οχημάτων Ι.Χ., ημιφορτηγών και φορτηγών (κατηγορίες 2, 3 και 4) ποσό επιστροφής της τάξης του 28%-45% από το αρχικό ποσό πληρωμής.

Συνδυαστικά με το σύστημα της Χιλιομετρικής Χρέωσης οι οδηγοί της Κατηγορίας 2 (Ι.Χ.) επωφελούνται και από το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων από κάθε σταθμό διοδίων.

Έτσι, για τους οδηγούς Ι.Χ. το οικονομικό όφελος στη διαδρομή Μιντιλόγλι-Βάρδα μπορεί να φτάσει έως 58% και στη διαδρομή Κάτω Αχαΐα-Βάρδα έως 68%. Ενδεικτικά, ένας εργαζόμενος που κάνει 40 διελεύσεις μέσα σε ένα μήνα στη διαδρομή Μιντιλόγλι-Βάρδα (αρχικό κόστος 144 ευρώ), μετά την εφαρμογή της Χιλιομετρικής Χρέωσης και σε συνδυασμό με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, θα πληρώσει 70,85 ευρώ (έκπτωση 51%).

Ζώνη Μιντιλόγλι - Κυλλήνη (διαδρομή Μιντιλόγλι - Βάρδα)

ΚατηγορίαΑρχική χρέωσηΠοσό ΕπιστροφήςΤελικό ποσό με Χιλιομετρική Χρέωση
Ι.Χ.3,60 ευρώ1,00 ευρώ2,60 ευρώ
Ημιφορτηγό με 2-3 άξονες9,00 ευρώ2,50 ευρώ6,50 ευρώ
Φορτηγό12,70 ευρώ3,50 ευρώ9,20 ευρώ

Πώς ενεργοποιείται η χιλιομετρική χρέωση

Η υπηρεσία ενεργοποιείται με την απόκτηση πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, μέσω του οποίου καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο, και πραγματοποιείται αυτόματα η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων στο λογαριασμό του συνδρομητή.

Η απόκτηση του πομποδέκτη είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiaodos.gr ή από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μέσω της εφαρμογής Olympia Odos mobile App οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν τον λογαριασμό τους, να παρακολουθούν τις διελεύσεις τους και να διαχειρίζονται τον πομποδέκτη τους σε πραγματικό χρόνο.

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