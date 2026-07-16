Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος 2026-27

Οι αγωνιστικές που προέκυψαν από την κλήρωση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής λίγκας της χώρας για τη σεζόν που αρχίζει το διήμερο 22-23 Αυγούστου. 

Newsbomb

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος 2026-27
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Η διαδικασία της κλήρωσης της Stoiximan Super League, έκανε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27. Η σέντρα θα γίνει το διήμερο 22-23 Αυγούστου, με την ολοκλήρωση να είναι προγραμματισμένη για 20-21 Μαρτίου.

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αρχίζουν τις υποχρεώσεις στις έδρες τους.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Super League 2026-27:

1η αγωνιστική

ΑΕΚ-ΠΟΤ Ηρακλής

Καλαμάτα-Άρης

Ολυμπιακός-Ατρόμητος

ΟΦΗ-Βόλος

Παναθηναϊκός-Κηφισιά

Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός

2η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-Ολυμπιακός

Άρης-ΟΦΗ

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ

Βόλος-ΠΟΤ Ηρακλής

Κηφισιά-ΑΕΚ

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός-Καλαμάτα

3η αγωνιστική

ΑΕΚ-Άρης

Ατρόμητος-Καλαμάτα

Βόλος-Ολυμπιακός

Λεβαδειακός-Παναιτωλικός

ΟΦΗ-Κηφισιά

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

ΠΟΤ Ηρακλής-Αστέρας AKTOR

4η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-ΑΕΚ

Καλαμάτα-Βόλος

Κηφισιά-Λεβαδειακός

Ολυμπιακός-ΟΦΗ

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ-Άρης

ΠΟΤ Ηρακλής-Ατρόμητος

5η αγωνιστική

Άρης-ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος-Κηφισιά

Βόλος-ΑΕΚ

Καλαμάτα-Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός

ΟΦΗ-Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική

ΑΕΚ-ΟΦΗ

Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος

Άρης-Βόλος

Κηφισιά-Παναιτωλικός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-Καλαμάτα

ΠΟΤ Ηρακλής-Λεβαδειακός

7η αγωνιστική

Ατρόμητος-ΑΕΚ

Καλαμάτα-ΟΦΗ

Κηφισιά-Άρης

Λεβαδειακός-Βόλος

Παναθηναϊκός-Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ-ΠΟΤ Ηρακλής

8η αγωνιστική

ΑΕΚ-Παναιτωλικός

Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός

Άρης-Ατρόμητος

Βόλος-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-Καλαμάτα

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

ΠΟΤ Ηρακλής-Κηφισιά

9η αγωνιστική

Ατρόμητος-Βόλος

Καλαμάτα-ΠΟΤ Ηρακλής

Κηφισιά-Ολυμπιακός

Λεβαδειακός-Άρης

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Παναιτωλικός-ΟΦΗ

ΠΑΟΚ-Αστέρας AKTOR

10η αγωνιστική

ΑΕΚ-Λεβαδειακός

Αστέρας AKTOR-Καλαμάτα

Άρης-Παναιτωλικός

Βόλος-Κηφισιά

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-Ατρόμητος

ΠΟΤ Ηρακλής-Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-Άρης

Καλαμάτα-ΑΕΚ

Λεβαδειακός-Ατρόμητος

Ολυμπιακός-ΠΟΤ Ηρακλής

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

Παναιτωλικός-Βόλος

ΠΑΟΚ-Κηφισιά

12η αγωνιστική

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Άρης-Ολυμπιακός

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Βόλος-Αστέρας AKTOR

Κηφισιά-Καλαμάτα

ΟΦΗ-Λεβαδειακός

ΠΟΤ Ηρακλής-Παναιτωλικός

13η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-Κηφισιά

Καλαμάτα-Λεβαδειακός

Ολυμπιακός-ΑΕΚ

ΟΦΗ-ΠΟΤ Ηρακλής

Παναθηναϊκός-Άρης

Παναιτωλικός-Ατρόμητος

ΠΑΟΚ-Βόλος

14η αγωνιστική

ΑΕΚ-Βόλος

Ατρόμητος-Ολυμπιακός

Καλαμάτα-Παναιτωλικός

Κηφισιά-ΟΦΗ

Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

ΠΟΤ Ηρακλής-Άρης

15η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-ΠΑΟΚ

Άρης-ΑΕΚ

Βόλος-Λεβαδειακός

Κηφισιά-Ατρόμητος

Ολυμπιακός-Παναιτωλικός

ΟΦΗ-Καλαμάτα

Παναθηναϊκός-ΠΟΤ Ηρακλής

16η αγωνιστική

ΑΕΚ-Ατρόμητος

Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός

Άρης-ΠΑΟΚ

Καλαμάτα-Ολυμπιακός

Λεβαδειακός-ΟΦΗ

Παναιτωλικός-Κηφισιά

ΠΟΤ Ηρακλής-Βόλος

17η αγωνιστική

ΑΕΚ-Καλαμάτα

Ατρόμητος-Παναιτωλικός

Βόλος-Άρης

Κηφισιά-Αστέρας AKTOR

Λεβαδειακός-ΠΟΤ Ηρακλής

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

18η αγωνιστική

Άρης-Κηφισιά

Βόλος-ΟΦΗ

Καλαμάτα-Αστέρας AKTOR

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος

Παναιτωλικός-ΑΕΚ

ΠΟΤ Ηρακλής-ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος-Άρης

Κηφισιά-Βόλος

Λεβαδειακός-Καλαμάτα

ΟΦΗ-ΑΕΚ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός

20η αγωνιστική

ΑΕΚ-Κηφισιά

Άρης-Παναθηναϊκός

Βόλος-Ατρόμητος

Καλαμάτα-ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός-Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

ΠΟΤ Ηρακλής-ΟΦΗ

21η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-Παναιτωλικός

Ατρόμητος-ΠΟΤ Ηρακλής

Λεβαδειακός-Κηφισιά

Ολυμπιακός-Βόλος

ΟΦΗ-Άρης

Παναθηναϊκός-Καλαμάτα

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

22η αγωνιστική

ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR

Άρης-Λεβαδειακός

Ατρόμητος-ΟΦΗ

Βόλος-Καλαμάτα

Κηφισιά-ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός

ΠΟΤ Ηρακλής-Ολυμπιακός

23η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-ΟΦΗ

Καλαμάτα-Κηφισιά

Λεβαδειακός-ΑΕΚ

Ολυμπιακός-Άρης

Παναθηναϊκός-Βόλος

Παναιτωλικός-ΠΟΤ Ηρακλής

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος

24η αγωνιστική

ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Άρης-Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος-Λεβαδειακός

Βόλος-ΠΑΟΚ

Κηφισιά-Παναθηναϊκός

ΟΦΗ-Παναιτωλικός

ΠΟΤ Ηρακλής-Καλαμάτα

25η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-Βόλος

Καλαμάτα-Ατρόμητος

Ολυμπιακός-Κηφισιά

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός

Παναιτωλικός-Άρης

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

ΠΟΤ Ηρακλής-ΑΕΚ

26η αγωνιστική

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Άρης-Καλαμάτα

Ατρόμητος-Αστέρας AKTOR

Βόλος-Παναιτωλικός

Κηφισιά-ΠΟΤ Ηρακλής

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-Ολυμπιακός

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