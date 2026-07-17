Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου
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- Οι τιμές αυξάνονται περισσότερο στις φθηνές περιοχές σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.
- Εισαγγελικές διώξεις ασκήθηκαν σε 22 στελέχη της ΝΔ για οργανωμένο σχέδιο απάτης σύμφωνα με την Εστία.
- Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αποτυχία στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρουν η Απογευματινή και Τα Νέα.
- 22 άτομα παραπέμπονται σε δίκη σχετικά με υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
Συνοπτικά:
Ελεύθερος Τύπος: Μεγαλύτερη άνοδος των τιμών στις φθηνές περιοχές
Εστία: 22 διώξεις εις βάρος στελεχών της ΝΔ για οργανωμένο σχέδιο απάτης
Απογευματινή: Φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα Νέα: 22 στο εδώλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Ιουλίου
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