Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι τιμές αυξάνονται περισσότερο στις φθηνές περιοχές σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.
  • Εισαγγελικές διώξεις ασκήθηκαν σε 22 στελέχη της ΝΔ για οργανωμένο σχέδιο απάτης σύμφωνα με την Εστία.
  • Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αποτυχία στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρουν η Απογευματινή και Τα Νέα.
  • 22 άτομα παραπέμπονται σε δίκη σχετικά με υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Συνοπτικά:

Ελεύθερος Τύπος: Μεγαλύτερη άνοδος των τιμών στις φθηνές περιοχές

Εστία: 22 διώξεις εις βάρος στελεχών της ΝΔ για οργανωμένο σχέδιο απάτης

Απογευματινή: Φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα Νέα: 22 στο εδώλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου

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