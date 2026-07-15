Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου
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Snapshot
- Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος αναφέρεται σε δικαστική απόφαση σημαντική για την Airbnb.
- Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος προτείνει να γίνουν εκλογές το 2027, σύμφωνα με την Εστία.
- Η Καθημερινή καλύπτει εκδηλώσεις με ελληνικό χρώμα στην Ημέρα της Βασίλισσας.
- Τα Νέα αναλύουν ποιοι δεν επηρεάζονται από πιθανή νέα αύξηση ορίων ηλικίας.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων
Συνοπτικά:
Ελεύθερος Τύπος: Δικαστική απόφαση-βόμβα για Airbnb -
Εστία: Εκλογές καλύτερα το '27 προτείνει ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος
Η Καθημερινή: Ελληνικό χρώμα στην Ημέρα της Βασίλλης
Τα Νέα: Όρια Ηλικίας: Ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου
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