Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουλίου
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος αναφέρεται σε δικαστική απόφαση σημαντική για την Airbnb.
  • Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος προτείνει να γίνουν εκλογές το 2027, σύμφωνα με την Εστία.
  • Η Καθημερινή καλύπτει εκδηλώσεις με ελληνικό χρώμα στην Ημέρα της Βασίλισσας.
  • Τα Νέα αναλύουν ποιοι δεν επηρεάζονται από πιθανή νέα αύξηση ορίων ηλικίας.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων

Συνοπτικά:

Ελεύθερος Τύπος: Δικαστική απόφαση-βόμβα για Airbnb -

Εστία: Εκλογές καλύτερα το '27 προτείνει ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος

Η Καθημερινή: Ελληνικό χρώμα στην Ημέρα της Βασίλλης

Τα Νέα: Όρια Ηλικίας: Ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου

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