Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουλίου

Snapshot Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος αναφέρεται σε δικαστική απόφαση σημαντική για την Airbnb.

Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος προτείνει να γίνουν εκλογές το 2027, σύμφωνα με την Εστία.

Η Καθημερινή καλύπτει εκδηλώσεις με ελληνικό χρώμα στην Ημέρα της Βασίλισσας.

Τα Νέα αναλύουν ποιοι δεν επηρεάζονται από πιθανή νέα αύξηση ορίων ηλικίας. Snapshot powered by AI

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων

Συνοπτικά:

Ελεύθερος Τύπος: Δικαστική απόφαση-βόμβα για Airbnb -

Εστία: Εκλογές καλύτερα το '27 προτείνει ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος

Η Καθημερινή: Ελληνικό χρώμα στην Ημέρα της Βασίλλης

Τα Νέα: Όρια Ηλικίας: Ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου

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