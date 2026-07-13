Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Η Απογευματινή: Σπουδές με «χρυσά» ενοίκια και λογαριασμούς φωτιά
Ελεύθερος Τύπος: Αναδρομικά έως 7.485€ για επικουρικές
Εστία: Το «αφεντικό» απειλεί με διάσπαση την ΝΔ
Τα Νέα: Που διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα
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