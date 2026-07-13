Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Η Απογευματινή: Σπουδές με «χρυσά» ενοίκια και λογαριασμούς φωτιά

Ελεύθερος Τύπος: Αναδρομικά έως 7.485€ για επικουρικές

Εστία: Το «αφεντικό» απειλεί με διάσπαση την ΝΔ

Τα Νέα: Που διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Άδωνις κατά γαλάζιων «κομιλφό», η Καρυστιανού και το αμαρτωλό ακίνητο, ο… μύλος με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, οι τράπεζες και τα 12 δισ., η Binance και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι κινήσεις της Motor Oil, οι ζημιές της Groupama και η γκρίνια της Sky Express

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλησίαστες οι οργανωμένες παραλίες στην Αττική: Πάνω από €100 το κόστος για μια ημέρα στη θάλασσα

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για σκλαβοπάζαρο στην Ηλεία: Μαστροποί με έδρα την Πάτρα μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές στα χωράφια

07:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 17 Ιουλίου

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ 2026: Στο πακέτο η 13η σύνταξη και η αύξηση του μόνιμου επιδόματος - Όλα όσα εξετάζονται

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις - Πλήρης οδηγός

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τη δολοφονία στις απειλές: Αποτροπιασμός στο Μαξίμου για το «θάνατος στη ΝΔ»

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης με 35άρια - Πού αναμένεται να βρέξει μετά το μεσημέρι

06:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μπαράζ επιθέσεων στον Περσικό από ΗΠΑ και Ιράν - Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις καυσίμων στην Ιορδανία - Διελκυστίνδα τα Στενά του Ορμούζ

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα σήμερα - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές, ποια Κυριακή ανοιχτά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιουλίου

05:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Περισσότερες από 250 εκατ. λίρες θα διαθέσει για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

05:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μεγάλη πυρκαγιά από ουκρανική επίθεση με drone στη βιομηχανική ζώνη της Σταυρούπολης

04:54LIFESTYLE

Γιώργος Ματαράγκας: Στο νοσοκομείο μετά από ελαφρύ έμφραγμα νοσηλεύεται ο ηθοποιός

04:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσαν ρεκόρ στα γκολ της φετινής διοργάνωσης

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τις δασικές πυρκαγιές στην Ανδαλουσία

03:41ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Συνελήφθη κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου επειδή δεν είχε την απαραίτητη άδεια

03:16ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Κω

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταδικάζει τις νέες επιθέσεις - «Οι ΗΠΑ παραβίασαν σχεδόν όλα τα μέρη της συμφωνίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για σκλαβοπάζαρο στην Ηλεία: Μαστροποί με έδρα την Πάτρα μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές στα χωράφια

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης με 35άρια - Πού αναμένεται να βρέξει μετά το μεσημέρι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όταν η νύφη σέρνει τον χορό με απόλυτη λεβεντιά και καθηλωτικό πάθος - Βίντεο

22:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Δύο τυχεροί θα μοιραστούν πάνω από 5.000.000 ευρώ

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Η σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του 20χρονου - Το ντοκουμέντο που «καίει» τους αστυνομικούς

06:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μπαράζ επιθέσεων στον Περσικό από ΗΠΑ και Ιράν - Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις καυσίμων στην Ιορδανία - Διελκυστίνδα τα Στενά του Ορμούζ

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκε ολοσχερώς το παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή - 112 για καπνούς

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ 2026: Στο πακέτο η 13η σύνταξη και η αύξηση του μόνιμου επιδόματος - Όλα όσα εξετάζονται

15:08LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 ετών και «ανέβασε» το θερμόμετρο ποζάροντας με κόκκινο μπικίνι

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τη δολοφονία στις απειλές: Αποτροπιασμός στο Μαξίμου για το «θάνατος στη ΝΔ»

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

01:17ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 27 νεκροί και 63 τραυματίες από φωτιά σε μπαρ

04:54LIFESTYLE

Γιώργος Ματαράγκας: Στο νοσοκομείο μετά από ελαφρύ έμφραγμα νοσηλεύεται ο ηθοποιός

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις - Πλήρης οδηγός

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Εμφύλιος στο Παλάτι: Ο βασιλιάς Κάρολος παρακάμπτει τον Ουίλιαμ και... τα βρίσκει με τον Χάρι

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα σήμερα - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές, ποια Κυριακή ανοιχτά

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στα social media με... viral παντελόνι από γνωστό πολυκατάστημα: «Θα μας σκοτώσει, παρά λίγο να σπάσω τον λαιμό μου 46 φορές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ