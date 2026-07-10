Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιουλίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Ελεύθερος Τύπος: Το νέο προσοντολόγιο στο Δημόσιο

Εστία: Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος – Τουρκίας για τα F–35

Η Καθημερινή: «Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας» – Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα – Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία

Τα Νέα: Ανάβει «πράσινο φως» για τις αντιδημαρχίες

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα