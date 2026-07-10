Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Ελεύθερος Τύπος: Το νέο προσοντολόγιο στο Δημόσιο
Εστία: Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος – Τουρκίας για τα F–35
Η Καθημερινή: «Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας» – Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα – Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία
Τα Νέα: Ανάβει «πράσινο φως» για τις αντιδημαρχίες
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιουλίου
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