Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους

Ελεύθερος Τύπος: Πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις

Η Καθημερινή: Το παρασκήνιο του παζαριού για τα F-35

Το Βήμα: Θεατές στο παζάρι

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου

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