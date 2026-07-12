Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους
Ελεύθερος Τύπος: Πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις
Η Καθημερινή: Το παρασκήνιο του παζαριού για τα F-35
Το Βήμα: Θεατές στο παζάρι
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου
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