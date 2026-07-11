Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ξερίζωσαν δύο γενιές τρομοκρατών
Ελεύθερος Τύπος: Μείωση ανάσα στα καύσιμα
Η Καθημερινή: Οι φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με AI
Τα Νέα: Οι S400 στον Κόλπο τα F-35 στην Τουρκία
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου
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