Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Ιουλίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ξερίζωσαν δύο γενιές τρομοκρατών

Ελεύθερος Τύπος: Μείωση ανάσα στα καύσιμα

Η Καθημερινή: Οι φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με AI

Τα Νέα: Οι S400 στον Κόλπο τα F-35 στην Τουρκία

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου