Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
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Εστία: Στο περιθώριο της Ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ
Τα Νέα: Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο: Τα μυστικά της υπέρτασης
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα
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