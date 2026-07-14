Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Ιουλίου

Ένας άντρας διαβάζει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε ενα περίπτερο στην Αθήνα στις 23 Ιανουαρίου 2015.

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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

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