Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιουλίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Συνοπτικά:

Ελεύθερος Τύπος: Διευρύνονται τα κριτήρια στο Ανακαινίζω

Εστία: Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος: Έδωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων

Η Καθημερινή: Άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους δήμους

Τα Νέα: Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο - Η Αθήνα απαντάει

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου

Διαβάστε επίσης