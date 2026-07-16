Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Συνοπτικά:

Ελεύθερος Τύπος: Διευρύνονται τα κριτήρια στο Ανακαινίζω

Εστία: Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος: Έδωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων

Η Καθημερινή: Άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους δήμους

Τα Νέα: Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο - Η Αθήνα απαντάει

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου

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