Το παιδί –ιδιοφυΐα της Φλόριντα: Η ασύλληπτη βαθμολογία που ανάγκασε τα σχολεία να αλλάξουν κανόνες

Η ιδιοφυΐα πίσω από μία ιστορική επίδοση – Πώς ένας 17άχρονος μαθητής στη Φλόριντα πέτυχε το αδιανόητο

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Το παιδί –ιδιοφυΐα της Φλόριντα: Η ασύλληπτη βαθμολογία που ανάγκασε τα σχολεία να αλλάξουν κανόνες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μαθητής ηλικίας 17 ετών από τη Φλόριντα πέτυχε σταθμισμένο GPA 11,99, ξεπερνώντας το κανονικό άριστα 4,0.
  • Ο μαθητής παρακολούθησε 44 προχωρημένα μαθήματα Advanced Placement και απέκτησε παράλληλα πτυχίο διετούς φοίτησης.
  • Η εξαιρετική επίδοση προκάλεσε προβληματισμό για το σύστημα βαθμολόγησης που ενθαρρύνει την υπερφόρτωση δυσκολών μαθημάτων για αύξηση της βαθμολογίας.
  • Οι σχολικές Αρχές της κομητείας Χίλσμπορο εξετάζουν αλλαγές στο σύστημα βαθμολόγησης, προτείνοντας το Honors Point Average που υπολογίζει τον πραγματικό μέσο όρο.
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Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας άριστος βαθμός στο λεγόμενο μη σταθμισμένο GPA (Grade Point Average – μέσος όρος βαθμολογίας) είναι το 4,0. Ωστόσο, η επίδοση ενός 17άχρονου μαθητή από τη Φλόριντα, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει GPA 11,99, ήταν τόσο ακραία ώστε προκάλεσε επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι βαθμοί στα σχολεία της περιοχής.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της επίδοσης: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το GPA δεν είναι ακριβώς ίδιο με τον ελληνικό βαθμό απολυτηρίου. Πρόκειται για έναν αριθμό που μετατρέπει τις επιδόσεις των μαθημάτων σε μία συνολική «βαθμολογική εικόνα». Στο απλό σύστημα, ένας μαθητής με άριστα σε όλα τα μαθήματα φτάνει μέχρι το 4,0.

Όμως, υπάρχει και το weighted GPA (σταθμισμένο GPA), όπου τα πιο απαιτητικά μαθήματα –όπως προχωρημένα μαθήματα, πανεπιστημιακού επιπέδου– δίνουν επιπλέον «πόντους». Δηλαδή, ένας μαθητής που παίρνει άριστα σε ένα δύσκολο μάθημα, μπορεί να βαθμολογηθεί πάνω από το συνηθισμένο όριο του 4,0. Κάπως σαν τον συντελεστή βαρύτητας στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ο Βαϊμπάβ Μπασκάρ αποφοίτησε πρόσφατα από το Steinbrenner High School με σταθμισμένο GPA 11,99, επίδοση που θεωρείται ρεκόρ για την περιοχή της Τάμπα και πιθανώς για ολόκληρη την πολιτεία της Φλόριντα.

Ο νεαρός ανέφερε ότι είχε θέσει στόχους από νωρίς για τη μόρφωση και την ακαδημαϊκή του πορεία. «Στο δωμάτιό μου έχω έναν πίνακα και όταν ήμουν στη Β’ Λυκείου έγραψα πέντε στόχους για τη σχολική μου πορεία», τόνισε, μιλώντας στη New York Post. Ανάμεσα στους βασικούς του στόχους ήταν να γίνει ο καλύτερος μαθητής της τάξης του και να καταρρίψει το ρεκόρ GPA της πολιτείας.

Για να φτάσει στο 11,99, ο Μπασκάρ παρακολούθησε συνολικά 44 προχωρημένα μαθήματα Advanced Placement (AP) και μαθήματα μέσω προγραμμάτων διπλής εγγραφής σε πανεπιστήμιο. Μέχρι την αποφοίτηση, είχε συγκεντρώσει αρκετές πιστωτικές μονάδες ώστε να αποκτήσει παράλληλα και πτυχίο διετούς φοίτησης (associate’s degree).

Ωστόσο, αυτή η εξωπραγματική επίδοση δημιούργησε και ένα νέο προβληματισμό: Το σύστημα βαθμολόγησης ενθάρρυνε τους μαθητές να φορτώνουν το πρόγραμμά τους με όσο περισσότερα δύσκολα μαθήματα μπορούσαν, όχι μόνο για τη γνώση, αλλά και με σκοπό να αυξήσουν τεχνητά τη γενική τους βαθμολογία στις αιτήσεις για πανεπιστήμια.

Οι σχολικές Αρχές της κομητείας Χίλσμπορο συνεχάρησαν τον μαθητή, αλλά χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη περίπτωση ως αιτία για αλλαγή πολιτικής. Πλέον, εξετάζουν περισσότερο συστήματα όπως το Honors Point Average (HPA), όπου ο βαθμός υπολογίζεται ως πραγματικός μέσος όρος και όχι ως απλή πρόσθεση επιπλέον μονάδων.

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