Αυτός είναι ο άνθρωπος με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο: Μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες με κραυγή 122,4 dB

Ο Joseph McGrail-Bateup, επαγγελματίας καθαριστής κλιματιστικών και τελάλης από την Αυστραλία, αναγνωρίστηκε ως ο άνθρωπος με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.

Το Guinness World Records επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο 58χρονος κατέγραψε την πιο δυνατή κραυγή που έχει σημειωθεί ποτέ από άνθρωπο. Ο McGrail-Bateup φώναξε τη λέξη «now» με ένταση 122,4 ντεσιμπέλ.

Με την επίδοσή του κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ των 121,7 ντεσιμπέλ, το οποίο κατείχε από το 1994 η δασκάλα Annalisa Flanagan από τη Βόρεια Ιρλανδία, όταν είχε φωνάξει ένα εκκωφαντικό «quiet».

Η ένταση της φωνής του κινείται στα επίπεδα θορύβου που παράγει ένα αλυσοπρίονο, ένα αεροσκάφος κατά την απογείωση ή η σειρήνα ασθενοφόρου από κοντινή απόσταση.

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Όπως δήλωσε ο ίδιος την Τρίτη, η προσπάθεια για το ρεκόρ δεν ήταν κάτι για το οποίο μπορούσε να προπονηθεί.

«Δεν υπάρχει τρόπος να εξασκηθείς πραγματικά γι’ αυτό. Πρέπει απλώς να το κρατήσεις για τη μεγάλη μέρα, ειδικά όταν πρόκειται για απόπειρα παγκόσμιου ρεκόρ», είπε ο McGrail-Bateup.

«Μου πήρε επτά προσπάθειες μόνο για μία λέξη, τη λέξη “now”, και η φωνή μου ήταν κατεστραμμένη για τις επόμενες δύο ημέρες. Ήταν βραχνή, ήταν απαίσια. Οπότε όχι, δεν μπορείς πραγματικά να κάνεις εξάσκηση. Αλλά έχει πολλή πλάκα όταν το κάνεις», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, ανακάλυψε τυχαία το ρεκόρ της Flanagan, ενώ αναζητούσε στο Guinness World Records επιδόσεις που να σχετίζονται με την τέχνη του τελάλη.

Η ενασχόλησή του με τις δυνατές φωνές απέκτησε πιο ανταγωνιστικό χαρακτήρα όταν, το 2017, διορίστηκε επίσημος τελάλης της Καμπέρα, της πρωτεύουσας της Αυστραλίας.

Πρόκειται για έναν τιμητικό και μερικής απασχόλησης ρόλο, που έχει θεσπιστεί από την τοπική κυβέρνηση και τον οποίο ο ίδιος αντιμετωπίζει ως «κάτι διασκεδαστικό». Το όνομά του ως τελάλης είναι Lord Joseph.

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