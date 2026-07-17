Αγρότες: Παράταση έως 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων

Οι αιτήσεις αφορούν σε παραστατικά που εκδόθηκαν από τις 15 Μαρτίου έως και 30 Ιουνίου 2026

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Αγρότες: Παράταση έως 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για οικονομ ενίσχυσης λιπασμάτων με παραστατικά από 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2026.
  • Η πρώτη καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει έως τις 10 Αυγούστου 2026, με δύο επιπλέον καταβολές έως 31 Αυγούστου και 25 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η οικονομική ενίσχυση αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).
  • Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στο 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε διαφορετικές περιόδους ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης παραστατικών και την ημερομηνία εγγραφής στο ΜΑΑΕ.
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Παράταση έως τις 31 Ιουλίου δίνεται για την υποβολή αιτήσεων χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων, με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι παραγωγοί.

Οι αιτήσεις αφορούν σε παραστατικά που εκδόθηκαν από τις 15 Μαρτίου έως και 30 Ιουνίου 2026. Η καταβολή της ενίσχυσης για την πρώτη περίοδο θα πραγματοποιηθεί έως τις 10 Αυγούστου 2026.

Να σημειωθεί ότι θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο καταβολές και ειδικότερα έως 31Αυγούστου για τη δεύτερη περίοδο υποβολής και έως 25 Σεπτεμβρίου για την τρίτη περίοδο υποβολής.

Τονίζεται επίσης ότι:

  • για παραστατικά που εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2026, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 31 Ιουλίου 2026, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026·
  • για παραστατικά που εκδόθηκαν από 15.03.2026 έως 30.06.2026 υποβάλλεται αίτηση από 05.08.2026 έως και 21.08.2026, εφόσον έχουν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ από 01.07.2026 έως 31.07.2026.
  • για παραστατικά που εκδόθηκαν από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2026, οι αιτήσεις θα υποβληθούν από 7 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

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Αγρότες: Παράταση έως 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων

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