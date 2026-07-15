Υπουργείο Υγείας: Παράταση στις αιτήσεις για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ

Snapshot Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για λοιπό επικουρικό προσωπικό στο ΕΣΥ παρατάθηκε έως τις 31 Ιουλίου 2026, ώρα 14:00

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 26.156 οριστικοποιημένες και 14.728 προσωρινές αιτήσεις.

Τουλάχιστον 15.995 οριστικές αιτήσεις και 3.138 προσωρινές προέρχονται από νοσηλευτικό προσωπικό.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά 78 ειδικότητες και οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως πέντε φορείς υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια. Snapshot powered by AI

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις λοιπού επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και άλλες δομές του ΕΣΥ, έδωσε το υπουργείο Υγείας. Αρχικά, είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σήμερα, Τετάρτη (15/07/2026) στις 14:00, η διαδικασία των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας loipoepikouriko.moh.gov.gr

Με απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00. Σύμφωνα με τον Υπουργό, ήδη έχουν υποβληθεί 26.156 οριστικοποιημένες αιτήσεις και 14.728 προσωρινές, πολλές από τις οποίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν. Τουλάχιστον 15.995 οριστικές αιτήσεις και οι 3.138 προσωρινές, έχουν υποβληθεί από νοσηλευτικό προσωπικό.

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά 78 ειδικότητες. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως και πέντε φορείς υγείας που υπάγονται στη γεωγραφική αρμοδιότητα της Υγειονομικής Περιφέρειας που έχουν επιλέξει.