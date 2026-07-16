ΟΠΕΚΑ: Παράταση στις αιτήσεις για τα επιδόματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Η νέα προθεσμία λήγει την Τετάρτη 22 Ιουλίου
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- Η προθεσμία για τις αιτήσεις επιδόματος ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες παρατάθηκε έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.
- Το επίδομα αφορά 2.300 τρίτεκνες μητέρες με ποσό 700 ευρώ και 600 πολύτεκνες μητέρες ή μονογονείς πατέρες με ποσό 1.000 ευρώ.
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ στη διεύθυνση idika.gr/lae-miteres έως τις 22 Ιουλίου 2026 στις 23:59.
- Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω του email lae-miteres@opeka.gr.
- Πληροφορίες για τα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα opeka.gov.gr.
Παράταση έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου δόθηκε για τις αιτήσεις χορήγησης επιδόματος του ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
Η αρχική προθεσμία έληγε στις 15 Ιουλίου, ωστόσο ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανακοίνωσε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων - βραβείων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που λήγει στις 15/7/2026 παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μητέρα ή μονογονέα πατέρα στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση idika.gr/lae-miteres, έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στις 23:59 μ.μ. Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες, ή σε μονογονείς πατέρες, τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενες μητέρες και μονογονείς πατέρες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lae-miteres@opeka.gr
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού opeka.gov.gr.