ΟΠΕΚΑ: Παράταση στις αιτήσεις για τα επιδόματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Snapshot Η προθεσμία για τις αιτήσεις επιδόματος ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες παρατάθηκε έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.

Το επίδομα αφορά 2.300 τρίτεκνες μητέρες με ποσό 700 ευρώ και 600 πολύτεκνες μητέρες ή μονογονείς πατέρες με ποσό 1.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ στη διεύθυνση idika.gr/lae-miteres έως τις 22 Ιουλίου 2026 στις 23:59.

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω του email lae-miteres@opeka.gr.

Πληροφορίες για τα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα opeka.gov.gr. Snapshot powered by AI

Παράταση έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου δόθηκε για τις αιτήσεις χορήγησης επιδόματος του ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Η αρχική προθεσμία έληγε στις 15 Ιουλίου, ωστόσο ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανακοίνωσε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων - βραβείων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που λήγει στις 15/7/2026 παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μητέρα ή μονογονέα πατέρα στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση idika.gr/lae-miteres, έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στις 23:59 μ.μ. Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες, ή σε μονογονείς πατέρες, τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενες μητέρες και μονογονείς πατέρες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lae-miteres@opeka.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού opeka.gov.gr.

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