ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε σχεδόν 600.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

Snapshot Σήμερα, 30 Ιουνίου, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει συνολικά 183.858.140 ευρώ σε 593.770 δικαιούχους για κοινωνικά επιδόματα.

Τα επιδόματα περιλαμβάνουν Επίδομα Στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Αναπηρικά, Επίδομα Γέννησης, μεταξύ άλλων.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Παιδιού, το Επίδομα Γέννησης και το Επίδομα Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τα επιδόματα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 183.858.140 ευρώ , σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο οργανισμό ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

Επίδομα Στέγασης : 168.447 δικαιούχοι – 20.033.519 ευρώ

: 168.447 δικαιούχοι – 20.033.519 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα) : 144.717 δικαιούχοι – 32.910.120 ευρώ

: 144.717 δικαιούχοι – 32.910.120 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα) : 591 δικαιούχοι – 140.847 ευρώ

: 591 δικαιούχοι – 140.847 ευρώ Αναπηρικά : 209.731 δικαιούχοι – 97.544.230 ευρώ

: 209.731 δικαιούχοι – 97.544.230 ευρώ Επίδομα Ομογενών : 4.868 δικαιούχοι –173.282 ευρώ

: 4.868 δικαιούχοι –173.282 ευρώ Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982 : 11.685 δικαιούχοι – 4.895.315 ευρώ

: 11.685 δικαιούχοι – 4.895.315 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 23.671 δικαιούχοι –9.679.570 ευρώ

: 23.671 δικαιούχοι –9.679.570 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 467 δικαιούχοι –164.263 ευρώ

: 467 δικαιούχοι –164.263 ευρώ Έξοδα Κηδείας : 67 δικαιούχοι – 53.600 ευρώ

: 67 δικαιούχοι – 53.600 ευρώ Επίδομα Γέννησης : 9.303 δικαιούχοι – 12.276.650 ευρώ

: 9.303 δικαιούχοι – 12.276.650 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 7 δικαιούχοι – 3.900 ευρώ

: 7 δικαιούχοι – 3.900 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 2.679 δικαιούχοι– 231.044 ευρώ

: 2.679 δικαιούχοι– 231.044 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες : 379 δικαιούχοι – 40.023 ευρώ

: 379 δικαιούχοι – 40.023 ευρώ Επίδομα Αναδοχής : 638 δικαιούχοι – 497.788 ευρώ/

: 638 δικαιούχοι – 497.788 ευρώ/ Επαγγελματική αναδοχή : 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ

: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού : 2.401 δικαιούχοι – 1.860.767 ευρώ

: 2.401 δικαιούχοι – 1.860.767 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.094 δικαιούχοι – 3.321.422 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 593.770

Σύνολο καταβολών: 183.858.140 ευρώ

Να επισημανθεί ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.