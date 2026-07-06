e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 80.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 10 Ιουλίου

Snapshot Από τις 6 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2026, θα καταβληθούν 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους από τον e

ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Στις 6 Ιουλίου, ο e

ΕΦΚΑ θα καταβάλει 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας.

Από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου, ο e

ΕΦΚΑ θα καταβάλει 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Snapshot powered by AI

Από τις 6 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Στις 6 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους, που αφορούν παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας.

Επιπλέον, από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: