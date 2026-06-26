Τουρκία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Νεκρός εργάτης

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Νίγντε, πόλη Κεμερχισάρ της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας εργάτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε από την έκρηξη.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο.

#CANLI Havai fişek fabrikasında patlama! Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 24 TV'ye açıklamalarda bulunuyor https://t.co/NVE7fUxz9a — Star Gazetesi ?? (@stargazete) June 26, 2026