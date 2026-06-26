Τουρκία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Νεκρός εργάτης
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας εργάτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε από την έκρηξη
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Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Νίγντε, πόλη Κεμερχισάρ της Τουρκίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας εργάτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε από την έκρηξη.
Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο.
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