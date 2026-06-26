Άγκυρα: Καυγάδισαν, του πήρε το όπλο από τα χέρια κι άρχισε να τον πυροβολεί εξ επαφής

Snapshot Στην περιοχή Πουρσακλάρ της Άγκυρας ένας καβγά μεταξύ οδηγού λεωφορείου και επιβάτη εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή με καδρόνια και πυροβολισμούς.

Ο καβγάς ξεκίνησε μετά από φερόμενη παρενόχληση γυναίκας από τον οδηγό.

Κατά τη συμπλοκή, ο επιβάτης απέσπασε το όπλο από τον οδηγό και τον πυροβόλησε εξ επαφής πολλές φορές.

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο επιβάτης ήταν άσφαιρο, αποτρέποντας πιθανό θάνατο του οδηγού.

Περαστικοί προσπάθησαν να χωρίσουν τους δύο άνδρες, ενώ η ένταση κλιμακώθηκε με χρήση στιλιαριού και ρόπαλου. Snapshot powered by AI

Στην περιοχή Πουρσακλάρ της Άγκυρας, ένας καβγάς που ξεκίνησε με μια λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα κλιμακώθηκε και ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η ένταση μεταξύ ενός οδηγού λεωφορείου κι ενός επιβάτη εξελίχθηκε σε άγριο ξύλο με καδρόνια και πυροβολισμούς. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από την αγορά της Τρίτης στη γειτονιά Merkez του Πουρσακλάρ.

Η συμπλοκή φέρεται να ξεκίνησε αφού ο οδηγός φέρεται να παρενόχλησε μια γυναίκα. Ο οδηγός επιτέθηκε με ένα ρόπαλο, ενώ ο άλλος πολίτης φέρεται να κραδαίνει ένα όπλο, το οποίο αρχικά ήταν στην κατοχή του οδηγού, όμως ο έτερος εμπλεκόμενος στον καυγά, κατάφερε να του το αποσπάσει.

Οι περαστικοί προσπάθησαν να χωρίσουν τους δύο άνδρες που επιτίθεντο βίαια ο ένας στον άλλον. Αφού του πήρε το όπλο από τα χέρια, ο οδηγός κατέβηκε με ένα στιλιάρι κι άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι. Εκείνος, τον πυροβόλησε αρκετές φορές, όπως φαίνεται κι ακούγεται και στο βίντεο.

Θεωρείται δεδομένο ότι θα τον είχε σκοτώσει, καθώς τον πυροβόλησε εξ' επαφής πολλές φορές, όμως τελικά, το όπλο ήταν άσφαιρο...