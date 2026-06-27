Λευκάδα: Τραγωδία σε ιστιοπλοϊκό – Έχασε την ζωή της 52χρονη Ιταλίδα
Το ιστιοπλοϊκό βρισκόταν σε κολπίσκο μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς, με επιβάτες δύο ζευγάρια Ιταλών
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- Μία 52χρονη Ιταλίδα έχα τη ζωή της σε ιστιοπλοϊκό στη Λευκάδα.
- Το περιστατικό συνέβη σε κολπίσκο μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς, όπου επέβαιναν δύο ζευγάρια Ιταλών.
- Η μάτσα του ιστιοπλοϊκού γύρισε απότομα και τραυμάτισε σοβαρά την άτυχη γυναίκα στον αυχένα.
- Το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκαν άμεσα και η γυναίκα μεταφέρθηκε στη μαρίνα όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
- Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 52χρονη δεν κατάφερε να επιζήσει.
Τραγωδία στη Λευκάδα με μία 52χρονη Ιταλίδα να αφήνει την τελευταία του πνοή ενώ έκανε ιστιοπλοΐα.
Σύμφωνα με το ilefkada, δύο ζευγάρια Ιταλών ενώ ήταν στο σκάφος σε κολπίσκο μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς η μάτσα (το οριζόντιο κομμάτι κάθετο στο ιστίο, συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του) γύρισε απότομα και χτύπησε την άτυχη 52χρονη Ιταλίδα στον αυχένα.
Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στην μαρίνα όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες.
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