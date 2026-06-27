Με το μωρό στην αγκαλιά η Σουηδή υπουργός στη συνάντηση της ΕΕ για το κλίμα

Snapshot Η Σουηδή υπουργός Κλίματος Ρομίνα Πουρμοχτάρι συμμετείχε σε σύνοδο της ΕΕ με τον 3 μηνών γιο της για να προωθήσει τις πολιτικές γονικής άδειας.

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του Συμβουλίου της ΕΕ που ένα μωρό παρευρέθηκε σε συνεδρίαση υπουργών.

Η Σουηδία προσφέρει περίπου 16 μήνες αμειβόμενης γονικής άδειας, με 90 ημέρες μη μεταβιβάσιμες για κάθε γονέα, για να ενθαρρύνει την ισότιμη φροντίδα των παιδιών.

Η παρουσία του μωρού στη συνεδρίαση έγινε αποδεκτή και θετικά σχολιάστηκε από άλλους υπουργούς, όπως τον αναπληρωτή υπουργό Κλίματος της Πολωνίας.

Η υπουργός επέστρεψε πρόσφατα από γονική άδεια, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται επίσης σε άδεια μέχρι τις εκλογές της Σουηδίας τον Σεπτέμβριο. Snapshot powered by AI

Μία έκπληξη είχε η συνάντηση των υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητούσαν τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, καθώς υπήρξε μία αιφνιδιαστική συμμετοχή, ηλικίας 3 μηνών.

Η Σουηδή υπουργός Κλίματος, Ρομίνα Πουρμοχτάρι, έφερε τον γιο της, τον Άνταμ, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, προκειμένου να αναδείξει τα οφέλη των πολιτικών γονικής άδειας που δεν αναγκάζουν τις γυναίκες να επιλέξουν μεταξύ εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων.

«Ήθελα να δείξω με το παράδειγμά μου ότι δεν είναι απαραίτητο να κάνεις αυτή την επιλογή. Κάτι που, φυσικά, απαιτεί επίσης να έχεις έναν σύντροφο που δεν είναι «δεινόσαυρος», κάποιον αρκετά σύγχρονο και πρόθυμο να με συνοδεύσει», δήλωσε η Πουρμοχτάρι σε συνέντευξή της στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Swedish climate minister Romina Pourmokhtari brought her infant son to an EU council meeting in Luxembourg to highlight the benefits of parental leave policies https://t.co/0qkUofqt17 pic.twitter.com/7Ro5IIKlyd — Reuters (@Reuters) June 25, 2026

Ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου της ΕΕ επιβεβαίωσε αργότερα ότι ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που ένα μωρό συμμετείχε σε συνεδρίαση των υπουργών.

Η Πουρμοχτάρι, 30 ετών, ήταν η νεότερη υπουργός στην ιστορία της Σουηδίας όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2022. Μόλις επέστρεψε από τη γονική άδεια, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται σε άδεια μέχρι τις εκλογές της Σουηδίας τον Σεπτέμβριο και ταξίδεψε μαζί της στο Λουξεμβούργο για να φροντίσει τον Άνταμ.

Η Σουηδία διαθέτει μία από τις πιο γενναιόδωρες πολιτικές γονικής άδειας στον κόσμο, η οποία χρηματοδοτείται από τους υψηλούς φόρους της χώρας και έχει εξελιχθεί σε πολιτικό σημείο τριβής στην προεκλογική εκστρατεία.



Οι Σουηδοί γονείς λαμβάνουν συνολικά περίπου 16 μήνες αμειβόμενης άδειας. Από αυτή την άδεια, 90 ημέρες προορίζονται για κάθε γονέα ξεχωριστά και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν στον άλλο. Ωστόσο, εάν ένας γονέας δεν αξιοποιήσει τον αριθμό των ημερών που του αναλογούν, αυτές χάνουν την ισχύ τους.

Αυτές οι μη μεταβιβάσιμες περίοδοι, γνωστές στο ευρύ κοινό ως «μήνες του μπαμπά», θεσπίστηκαν για να ενθαρρύνουν τους πατέρες να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους.

Ο Krzysztof Bolesta, αναπληρωτής υπουργός Κλίματος της Πολωνίας, δήλωσε ότι δεν ήταν καθόλου πρόβλημα το γεγονός ότι υπήρχε ένα μωρό κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής συνάντησης. «Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Δεν είναι μειονέκτημα, είναι απλώς μέρος της ζωής», είπε.