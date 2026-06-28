Ο Νετανιάχου θέλει να σχηματίσει «ευρεία εθνική κυβέρνηση» αν κερδίσει τις εκλογές
Οι βουλευτικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί το αργότερο για την 27η Οκτωβρίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα την πρόθεσή του να σχηματίσει έναν μεγάλο συνασπισμό εάν κερδίσει τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.
«Προτίθεμαι να σχηματίσω μια ευρεία εθνική κυβέρνηση, ούτε μια δεξιά κυβέρνηση ούτε μια αριστερή κυβέρνηση που θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης του Τύπου, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη μετεκλογική στρατηγική του.
Οι βουλευτικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί το αργότερο για την 27η Οκτωβρίου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:46 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το ρόβερ της NASA εντοπίζει πιθανά ίχνη αρχαίας μικροβιακής ζωής στον Άρη
23:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στα Άνω Λιόσια, κοντά σε οικισμό Ρομά
22:38 ∙ LIFESTYLE
Αμάλ Κλούνεϊ: Η ζωή και η καριέρα μου ήταν πιο εύκολη πριν παντρευτώ
22:28 ∙ LIFESTYLE
Γκόλντι Χον: Η φωτογραφία με τα εγγόνια της στην Ελλάδα
17:42 ∙ LIFESTYLE