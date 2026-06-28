Ο Νετανιάχου θέλει να σχηματίσει «ευρεία εθνική κυβέρνηση» αν κερδίσει τις εκλογές

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα την πρόθεσή του να σχηματίσει έναν μεγάλο συνασπισμό εάν κερδίσει τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

«Προτίθεμαι να σχηματίσω μια ευρεία εθνική κυβέρνηση, ούτε μια δεξιά κυβέρνηση ούτε μια αριστερή κυβέρνηση που θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης του Τύπου, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη μετεκλογική στρατηγική του.

Οι βουλευτικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί το αργότερο για την 27η Οκτωβρίου.